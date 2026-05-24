Άρης: Κοντά σε συμφωνία με Φούντα

Προχωρημένες συζητήσεις μεταξύ Άρη και Ταξιάρχη Φούντα, με τον Έλληνα επιθετικό να βρίσκεται μια ανάσα από τα κιτρινόμαυρα

Η μεταγραφική περίοδος ξεκινάει αρκετά νωρίς για τον Άρη, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν ολοκληρώσει την προεργασία για τον σχεδιασμό της νέας σεζόν και να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις προσθαφαιρέσεις σε πρόσωπα του ρόστερ.

Ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό ψηλά στη λίστα του Ρουμπέν Ρέγιες και των συνεργατών του είναι ο Ταξιάρχης Φούντας. Ο παίκτης του ΟΦΗ και σκόρερ στον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι ενήμερος για το ενδιαφέρον του Άρη και το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά ο 30χρονος επιθετικός θα φτάσει σε οριστική συμφωνία για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και θα ανηφορίσει για τη Θεσσαλονίκη μέσα στο επόμενο διάστημα, αποτελώντας την πρώτη μεταγραφή του Άρη για την σεζόν 2026-2027.