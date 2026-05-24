Κυπελλούχος Ελβετίας και πιθανός αντίπαλος του ΠΑΟΚ η Σεν Γκάλεν

Η Σεν Γκάλεν επικράτησε στον τελικό της Λωζάνης Ούσι (0-3), στέφθηκε Κυπελλούχος Ελβετίας και τοποθετήθηκε αυτόματα στους ανίσχυρους του 2ου προκριματικού του Εuropa League, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» της Ελβετίας επικράτησαν στον μεγάλο τελικό της χώρας και στέφθηκαν Κυπελλούχοι μετά από 57 χρόνια. Αυτό ήταν μόλις το τέταρτο τρόπαιο για την ομάδα της Σεν Γκάλεν, μετράει και δύο πρωταθλήματα, εξασφαλίζοντας το ευρωπαϊκό της εισιτήριο για την επόμενη σεζόν.

Ο τελικός απέναντι στην αδύναμη Λωζάνη Ούσι αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση, με τον Γκααλ να ανοίγει το σκορ στο 8' για τους τυπικά φιλοξενούμενους, οι οποίοι έμειναν με 10 παίκτες, έπειτα από απευθείας κόκκινη κάρτα του τερματοφύλακα, Βατκόβιακ.

Κάτι που δεν πτόησε τη Σεν Γκάλεν, η οποία πέτυχε δύο ακόμα γκολ στην επανάληψη (66' Γκόρτλερ και 90+2' Βίτζικ), σφραγίζοντας την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Πλέον, η Σεν Γκάλεν «φοράει» το ευρωπαϊκό της κουστούμι και θα βρεθεί στους ανίσχυρους του 2ου προκριματικού του Europa League, όντας πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ.