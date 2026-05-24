Κρεμάει τα παπούτσια του ο Ποντόλσκι και γίνεται ιδιοκτήτης της Γκόρνικ!

Την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του πήρε ο Λούκας Ποντόλσκι και όπως ανακοίνωσαν οι Πολωνοί, ο 40χρονος θα αναλάβει την ιδιοκτησία της ομάδας.

Έτοιμος για το νέο βήμα είναι ο Λούκας Ποντόλσκι, με τον 40χρονο να ανακοινώνει πως αποσύρεται από την ενεργό δράση και θα συνεχίσει από άλλη θέση στην αγαπημένη του Γκόρνικ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσαν οι Πολωνοί, ο Ποντόλσκι έγινε ήδη ο ιδιοκτήτης της ομάδας, με τον πρώην πλέον σταρ να θέλει να βοηθήσει από άλλη θέση την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.



«Κάθε κεφάλαιο τελειώνει. Ξεκινά μια νέα εποχή...



Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Λούκας Ποντόλσκι, θα ολοκληρώσει το επόμενο Σαββατοκύριακο μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες. Έγινε ιδιοκτήτης του συλλόγου της παιδικής του ηλικίας, της Γκόρνικ Ζάμπρζε.



Σε ευχαριστούμε για τα πάντα, Πόλντι», έγραψε το πολωνικό κλαμπ.

