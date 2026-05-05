«Κοντά στην επιστροφή στην Ντιναμό ο Γεντβάι»

Σειρήνες επαναπατρισμού για τον Τιν Γεντβάι, με τους Κροάτες να θεωρούν πιθανότατη την επιστροφή του στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Ο Κροάτης αμυντικός δεσμεύεται για έναν χρόνο ακόμα με τον Παναθηναϊκό, αλλά το μέλλον του στο Τριφύλλι φαίνεται πως είναι αβέβαιο και στην Κροατία γίνεται ξανά λόγος για πιθανό επαναπατρισμό του.

Εξάλλου και το περασμένο καλοκαίρι είχε ενδιαφερθεί η Ντιναμό Ζάγκρεμπ για την απόκτησή του, αλλά δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού που έφταναν τα 2,5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας.

Τώρα, ωστόσο, ο δρόμος είναι πιο... βατός για να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία αναδείχθηκε μετά από 13 χρόνια 30χρονος αμυντικός, με την ιστοσελίδα «jutarnji.hr» να αναφέρει ότι «Ο Γεντβάι είναι στα πρόθυρα της επιστροφής στην Ντιναμό», ενώ το deal θα μπορούσε να κλείσει με ένα ποσό μικρότερο του 1 εκατ. ευρώ.