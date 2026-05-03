Στη Λεωφόρο ξανά ο Τζίγκερ!

Back to back ο Γιάννης Βαρδινογιάννης δίνει το παρών στη Λεωφόρο προφανώς λόγω της ιστορικότητας των τελευταίων αγώνων του Παναθηναϊκού στην φυσική του έδρα.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει την επόμενη σεζόν στο ΟΑΚΑ και στην συνέχεια θα μπει -αν δεν υπάρξουν απρόοπτα- στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό, κάτι που σημαίνει ότι τα φετινά Play-Offs αποτελούν και τα τελευταία επίσημα παιχνίδια στην ιστορική του έδρα στην Λεωφόρο.

Για τον λόγο αυτό λοιπόν, το «παρών» στο «Απ. Νικολαΐδης» δίνει και σήμερα ο άλλοτε πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Βαρδινογιάννης, που μετά από απουσία αρκετών χρόνων είχε κάνει την επανεμφάνισή του στο «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Τζίγκερ θα παρακολουθήσει λοιπόν και το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι της Λεωφόρου και μένει να φανεί εάν θα βρίσκεται στα επίσημα και στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής, κόντρα στον ΠΑΟΚ.