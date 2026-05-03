MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Στη Λεωφόρο ξανά ο Τζίγκερ!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Back to back ο Γιάννης Βαρδινογιάννης δίνει το παρών στη Λεωφόρο προφανώς λόγω της ιστορικότητας των τελευταίων αγώνων του Παναθηναϊκού στην φυσική του έδρα.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει την επόμενη σεζόν στο ΟΑΚΑ και στην συνέχεια θα μπει -αν δεν υπάρξουν απρόοπτα- στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό, κάτι που σημαίνει ότι τα φετινά Play-Offs αποτελούν και τα τελευταία επίσημα παιχνίδια στην ιστορική του έδρα στην Λεωφόρο.

Για τον λόγο αυτό λοιπόν, το «παρών» στο «Απ. Νικολαΐδης» δίνει και σήμερα ο άλλοτε πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Βαρδινογιάννης, που μετά από απουσία αρκετών χρόνων είχε κάνει την επανεμφάνισή του στο «αιώνιο» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Τζίγκερ θα παρακολουθήσει λοιπόν και το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι της Λεωφόρου και μένει να φανεί εάν θα βρίσκεται στα επίσημα και στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Στη Λεωφόρο ξανά ο Τζίγκερ!