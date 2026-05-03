Football Meets Data: Ολυμπιακός και ΑΕΚ τα φαβορί για τα αποψινά ντέρμπι

Το «Football Meets Data» παρέθεσε τις πιθανότητες για όλα τα αποτελέσματα στα αποψινά ντέρμπι των ελληνικών Play-Offs.

Η δράση στα Play-Offs του Πρωταθλήματος συνεχίζεται απόψε, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την ΑΕΚ.

Λίγες ώρες πριν τα παιχνίδια, το «Football Meets Data» παρέθεσε την δική του στατιστική ανάλυση για τις επερχόμενες αναμετρήσεις, χρίζοντας ως φαβορί στην Τούμπα τους Πειραιώτες και στην Λεωφόρο την Ένωση, που είναι ουσιαστικά και οι δύο ομάδες που μάχονται πλέον για τον τίτλο.

Συγκεκριμένα, στο ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός η νίκη των φιλοξενούμενων συγκεντρώνει 41% πιθανότητες, αυτή των γηπεδούχων 33% και η ισοπαλία 26%.

Όσον αφορά το αθηναϊκό ντέρμπι, 41% συγκεντρώνει η νίκη της ΑΕΚ, 33% αυτή του «Τριφυλλιού» και επίσης 26% το «Χ».