Χαμός με τον αγνώριστο Ιγκουαΐν: Η viral φωτογραφία που προκαλεί ερωτηματικά (pic)

Σάλος έχει προκληθεί στα social media από μια πρόσφατη φωτογραφία του Γκονσάλο Ιγκουαΐν, με αρκετούς χρήστες να αμφισβητούν ακόμη και την αυθεντικότητά της.

Ο πρώην επιθετικός, που αποσύρθηκε το 2023 έχοντας ως τελευταίο σταθμό την Ίντερ Μαϊάμι, ζει πλέον μόνιμα στη Φλόριντα και κρατά χαμηλό προφίλ, πραγματοποιώντας σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

Ωστόσο, μια εικόνα που κυκλοφόρησε από το Μαϊάμι τον έφερε ξανά στο προσκήνιο. Ο Ιγκουαΐν φωτογραφήθηκε με θαυμαστή του σε κατάστημα αθλητικών ειδών, αλλά η εμφάνισή του προκάλεσε έκπληξη, καθώς είναι σχεδόν αγνώριστος, με μακριά μαλλιά και πυκνά γένια.

Η εικόνα έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς να αναρωτιούνται αν πρόκειται για αυθεντική φωτογραφία ή για επεξεργασμένο αποτέλεσμα μέσω τεχνητής νοημοσύνης.