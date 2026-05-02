Επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία για τη Βενέτσια - «Αγκαλιά» με την άνοδο και η Φροζινόνε

Η Βενέτσια κατάφερε να εξασφαλίσει την επιστροφή της στην Serie A μόλις έναν χρόνο μετά τον υποβιβασμό της, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την προσπάθειά της για άμεση επάνοδο.

Η ομάδα του Τζοβάνι Στρόπα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σπέτσια, σε ένα παιχνίδι όπου προηγήθηκε με δύο γκολ, αλλά τελικά περιορίστηκε στον βαθμό της ισοπαλίας.

Παρ’ όλα αυτά, το αποτέλεσμα αυτό ήταν αρκετό για να «σφραγίσει» και μαθηματικά την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Την ίδια στιγμή, πολύ κοντά στην επιστροφή της στη Σέριε Α βρίσκεται και η Φροζινόνε. Με τη νίκη της 1-0 απέναντι στη Γιούβε Στάμπια, χρειάζεται πλέον μόλις έναν βαθμό στην τελευταία αγωνιστική για να εξασφαλίσει και εκείνη την άνοδο.

Μία ακόμη ομάδα θα πάρει το «εισιτήριο» για τη μεγάλη κατηγορία μέσω της διαδικασίας των πλέι οφ, συμπληρώνοντας το παζλ των ομάδων που θα παίξουν την επόμενη σεζόν στην Serie A.