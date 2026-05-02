Η ευκαιρία που άξιζε και η πρόκληση που έχει μπροστά του!

Ένας ανερχόμενος προπονητής που έδωσε τα διαπιστευτήριά του και παίρνει την ευκαιρία που αξίζει στο υψηλότερο επίπεδο. Γράφει ο Στέφανος Αλαφάκης.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε ανέκαθεν τους δικούς του «κανόνες». Άγραφους μεν, αλλά λίγο - πολύ τους ακολουθούν σχεδόν όλες οι ομάδες. Η «δεξαμενή» των προπονητών που αναλαμβάνουν συλλόγους στις δύο κορυφαίες κατηγορίες της χώρας περιλαμβάνει συνήθως ή ξένα ονόματα, ή τεχνικούς με μεγάλη πορεία στις πλάτες τους, που γνωρίζουν καλά τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες της Α' ή της Β' Εθνικής.

Το να ρισκάρει μια ομάδα με έναν νέο, ανερχόμενο Έλληνα προπονητή είναι -δυστυχώς- σπάνιο φαινόμενο. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα ταλέντα να χάνονται, αφού ποτέ δεν τους δίνεται η ευκαιρία να δείξουν την αξία τους σε ένα ανταγωνιστικό και ποιοτικό περιβάλλον. Αυτός ο «κανόνας» ωστόσο... έσπασε για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που από το καλοκαίρι θα βρίσκεται στην Super League και τον πάγκο της Καλαμάτας.

Το έργο που παρουσίασε στην Ελλάς Σύρου ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο. Με την νησιωτική ομάδα έκανε... περίπατο στην Γ' Εθνική, ανέβηκε με επιβλητικό τρόπο στην Super League 2 και παρουσίασε και εκεί ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, με την ομάδα του να κερδίζει με μεγάλη άνεση την παραμονή στην κατηγορία και να χάνει μάλιστα στο όριο την συμμετοχή στα Play-Offs ανόδου.

Τέτοια εποχή, πριν από έναν χρόνο, βρέθηκα στην Σύρο και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τους συντελεστές της μεγάλης επιτυχίας της ανόδου της Ελλάς στην Super League 2, μεταξύ των οποίων φυσικά και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, μου έκανε από την πρώτη στιγμή άκρως θετική εντύπωση η αγωνιστική του φιλοσοφία και ο τρόπος με τον οποίον αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο.

Στοιχεία που δεν τα είδα μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Τόσο στους αγώνες της ομάδας και στην Γ' Εθνική αλλά και φέτος στην Super League 2, όσο και στην στατιστική απεικόνιση αρκετών αναμετρήσεων της περσινής χρονιάς.

«Θέλω σαν προπονητής η ομάδα να ορίζει αυτή με ποιον τρόπο θα κερδίσει ή θα χάσει το παιχνίδι. Κι αν χάσουμε ένα παιχνίδι να το χάσουμε γιατί εμείς κάναμε λάθη κι όχι επειδή ο αντίπαλος ήταν καλύτερος από εμάς. Όλη η προπονητική διαδικασία στήθηκε στο να έχουμε την μπάλα και στο πόσο γρήγορα θα την πάρουμε όταν την χάσουμε, για να επιτεθούμε. Στην φιλοσοφία μου είναι ότι η μετάβαση στην μετάβαση, είναι η καλύτερη στιγμή για να πετύχεις γκολ» ήταν χαρακτηριστικά μια από τις απαντήσεις που μου έδωσε στην -αρκετά μεγάλη- συνέντευξή μας.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα μετά από εκείνο το ταξίδι, μια από τις πρώτες μου σκέψεις ήταν ότι αυτός ο προπονητής σε 2-3 χρόνια μπορεί να βρίσκεται στην Super League. Τελικά έπεσα έξω, αφού έναν χρόνο μετά, ο 41χρονος τεχνικός αποδέχτηκε την πρόταση της Καλαμάτας και θα έχει την ευκαιρία να τεστάρει τις ικανότητές του στο υψηλότερο επίπεδο της χώρας, εχοντας βέβαια πολύ δύσκολο έργο.

Η «Μαύρη Θύελλα» έχει την δική της ιστορία, όμως απουσίαζε από τα «σαλόνια» για πάρα πολλά χρόνια και η εξασφάλιση της παραμονής δεν θα είναι καθόλου απλή υπόθεση. Η διοίκηση της ομάδας όμως δεν δίστασε να πάρει αυτό το «ρίσκο» και να εμπιστευτεί τις τύχες του συλλόγου σε έναν προπονητή που έχει εντυπωσιάσει μεν με την δουλειά του, αλλά δεν έχει βρεθεί ξανά σε αυτό το επίπεδο.

Η συνεργασία των δύο πλευρών αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για αμφότερες και σίγουρα θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την πορεία που θα έχει η Καλαμάτα την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Το μόνο σίγουρο είναι πως και η ομάδα άξιζε την επιστροφή της, αλλά και ο Χριστοφιλέας την ευκαιρία να κοουτσάρει στο επίπεδο της Super League.

Το πώς θα εξελιχθεί αυτό, δεν μένει παρά να φανεί...