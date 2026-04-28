«Χρυσός» βαθμός για τη Λεβάντε στη Βαρκελώνη

Από έναν πολύτιμο βαθμό πρόσθεσαν στη συγκομιδή τους Εσπανιόλ και Λεβάντε, με το 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειές τους στη μάχη της Βαρκελώνης.

Από ένα ημίχρονο για κάθε ομάδα, με την Εσπανιόλ καθ’ όλα ανώτερη στο πρώτο και τη Λεβάντε να αντιδρά και να στέκεται καλύτερα από τη γηπεδούχο στο δεύτερο.

Όσο περνούσε η ώρα η διάθεση για ρίσκα μειώθηκε, ενώ το ματς πήγε στη δύναμη, με συνέπεια να υπάρξουν και σκληρά μαρκαρίσματα και νεύρα. Στο 88′ ο Λοθάνο της Εσπανιόλ αντίκρυσε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο στα τελευταία λεπτά.

Στο +5 από τη γραμμή του υποβιβασμού η Εσπανιόλ, στο -2 από την παραμονή η Λεβάντε, με πέντε “στροφές” για το τέλος του πρωταθλήματος.