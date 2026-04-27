Μουντιάλ συλλόγων 2029: Η επίσημη κατάταξη ενημερώθηκε με τα νέα κριτήρια της FIFA

Η FIFA δημοσίευσε τα νέα επίσημα κριτήρια για την απονομή βαθμών με βάση την πορεία των ομάδων που αγωνίζονται στο Champions League.

Στο τέλος της σεζόν 2027/28, θα καθοριστούν οι σύλλογοι που είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στη 2η διοργάνωση, με την αναμενόμενη επιβεβαίωση της μορφής των 32 ομάδων, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα calcioefinanza.

Για τον προκριματικό κύκλο 2025-2028, που ισχύει για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029, η FIFA αποφάσισε να εισαγάγει ένα ενιαίο σύστημα για όλες τις συνομοσπονδίες:

3 βαθμοί για νίκη

1 βαθμός για ισοπαλία

3 βαθμοί για πρόκριση σε κάθε φάση της διοργάνωσης

Η FIFA εισήγαγε μια διορθωτική κίνηση σε σχέση με το Champions League: οι ομάδες που προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16» θα λάβουν ένα μπόνους 12 βαθμών.

Η άμεση πρόκριση παραμένει για τους νικητές στις τέσσερις σεζόν που εξετάζονται (από 24/25 έως 27/28), οι οποίες έχουν ως εξής:

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία/UEFA)

Αλ Αχλί (Σαουδική Αραβία/AFC)

Πυραμίδες (Αίγυπτος/CAF)

Φλαμένγκο (Βραζιλία/CONMEBOL)

Κρουζ Αζούλ (Μεξικό/CONCACAF)

Πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν επιβεβαιωθεί η περσινή προδιαγραφή, κάθε έθνος θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί από το πολύ δύο ομάδες ανά έθνος, αποτελώντας έτσι τις 32 συμμετέχουσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 12 ευρωπαϊκών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων νικητών των προηγούμενων εκδόσεων του Champions League.

Η βαθμολογία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων 2029 έχει ως εξής, πριν από τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του Champions League (* ομάδες που εξακολουθούν να διεκδικούν την ευρωπαϊκή διοργάνωση 2025/26):

Άρσεναλ 103 βαθμοί* Παρί Σεν Ζερμέν 97 * (έχει ήδη προκριθεί μετά την κατάκτηση του UCL 2024/25) Μπάγερν 92 * Μπαρτσελόνα 92 Λίβερπουλ 78 Ίντερ 76 Ρεάλ Μαδρίτης 75 Ατλέτικο Μαδρίτης 74 * Μπορούσια Ντόρτμουντ 58 Μπάγερ Λεβερκούζεν 57 Σπόρτινγκ Λισαβόνας 56 Μάντσεστερ Σίτι 48 Αταλάντα 46 Άστον Βίλα 43 Μπριζ 43 Γιουβέντους 43 Μπενφίκα 41 CV Αϊντχόφεν 38 Μονακό 37 Τότεναμ 35