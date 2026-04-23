8.5 εκατ. ευρώ αποζημίωση στον Ράφα σε 40 ημέρες, συν τα λεφτά του Κορόνα!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για το μυθικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ΑΜΕΣΑ ο Αλαφούζος. Και ένα υστερόγραφο για τις εξελίξεις στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη στο Βοτανικό.

Επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους: δεν πρόκειται να μπω σε διαδικασία συζήτησης - αντιπαράθεσης με οιοδήποτε, για το αν είναι σωστό ή λάθος να απολυθεί τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός του Γιάννη Αλαφούζου. Θεωρώ ότι όταν ένας ιδιοκτήτης απολύει τον 19ο προπονητή σε διάστημα λιγότερο των 14 ετών διοικητικής θητείας δεν υπάρχουν λόγια. Δεκαπέντε βασικοί και 4 υπηρεσιακοί. Μόνο τα πουκάμισα είναι περισσότερα.

Όμως σέβομαι την επιχειρηματολογία κάθε πλευράς. Κι εκείνων που λένε ότι κάκιστα ο Γιάννης Αλαφούζος διώχνει ξανά ένα προπονητή και μάλιστα σε λιγότερο έξι μηνών δουλειάς. Έναν προπονητή στον οποίο προτάθηκε να ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2026 αλλά εκείνος επέλεξε να αναλάβει από τον Οκτώβριο του 2025 (που να ήξερε...) με ρόστερ άλλων. Ενα προπονητή που άκουσε να του λένε "δεν μας ενδιαφέρει η φετινή σεζόν", του ζήτησαν να κάνει σπορά από την αρχή σε καμένη γη, εκείνος έκανε πολλά πειράματα και λάθη, μετά το γύρισε σε λογική 3-4-2-1 και κάποια στιγμή συνειδητοποίησε δεν υπήρχε ουδεμία σχέση λόγων -έργων. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε;

Όμως σέβομαι και την επιχειρηματολογία της άλλης πλευράς. Εκείνων που λένε ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ορθά θα απολύσει τον Ράφα Μπενίτεθ, γιατί μπορεί ο Παναθηναϊκός να έγινε καλύτερος αμυντικά και αθλητικά, όμως δεν πρόσφερε ωραίο ποδόσφαιρο, δεν δημιουργούσε φάσεις, δεν έβαζε γκολ σε ντέρμπι, δεν, δεν... Και τους γύρισε το μάτι όταν άκουσαν τον Μπενίτεθ να χαρακτηρίζει επιτυχία για τον σύλλογο το γεγονός ότι πέρασε τον Λεβαδειακό και μπήκε στα play off.

Γνωρίζετε την προσωπική άποψή μου. Δεν γίνεται να απολύεις έναν προπονητή στους έξι μήνες -πόσο μάλλον με την καριέρα του Ράφα- δίχως να του έχεις δώσει τη δυνατότητα να φτιάξει το ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΣΤΕΡ με παίκτες - γνώστες πρωταθλητισμού, αλλά και χωρίς να κάνει προετοιμασία. Είναι απολύτως αντι-ποδοσφαιρικό. Θα το πράξουν για μια σειρά λόγων όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ που είναι αληθινά.

Όμως με βάσει αυτά, για να συμφωνήσουν με τον επόμενο προπονητή θα πρέπει μάλλον εκείνος... να συμφωνήσει ότι θα βάζει βασικούς τον Κάτρη, τον Κοντούρη, τον Γιάγκουσιτς, τον Αντίνο, τον Παντελίδη, τον Τεττέη. Γιατί, όπως λένε τα ρεπορτάζ "εκ των έσω", ο Μπενίτεθ ζήτησε "11 βασικούς". Οπότε ο καινούργιος θα πρέπει να αποδεχθεί τους "βασικούς της διοίκησης" και να ψάξει - ζητήσει για τους άλλους. Οποιος σοβαρός προπονητής αποδεχθεί αυτές τις "απαιτήσεις" απλά δεν θα είναι σοβαρός και θα απολυθεί τον Οκτώβριο καθώς θα του έχουν (ξανα)φορτώσει τα πάντα!

Για την ώρα: Ο Γιάννης Αλαφούζος τη στιγμή που θα ανακοινώσει στον Ράφα Μπενίτεθ πως τον απολύει θα πρέπει ΕΝΤΟΣ 40 ΗΜΕΡΩΝ -βάσει συμβολαίου- να του καταβάλλει ποσό 8,5 εκατ. ευρώ (συν τα δεδουλευμένα) που αντιστοιχεί στις δύο σεζόν 2026-27 και 2027-28.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει συνάντηση Αλαφούζου - Μπαλντίνι - Μπενίτεθ σε μία προσπάθεια να πειστεί ο Ισπανός να δεχτεί μικρότερη αποζημίωση, όμως ουδείς γνωρίζει αν αυτό γίνει αποδεκτό από πλευράς του.

Επίσης: αν τελικά -όπως όλα δείχνουν- ο Γιάννης Αλαφούζος αποφασίσει ΚΑΙ λύση της συνεργασίας με τον Κορόνα θα πρέπει κι εκεί να καταβληθεί αποζημίωση για τα δύο χρόνια ακόμα (εκτός των δεδουλευμένων) που έχουν υπογράψει. Το ετήσιο συμβόλαιό του αγγίζει τις 400.000 ευρώ, οπότε μιλάμε για μία 800άρα!

Αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα είναι δυσθεώρητα. Για μία ΠΑΕ, του ίδιου ιδιοκτήτη, η οποία πριν από λίγα χρόνια παραλίγο να υποβιβαστεί στη Β' Εθνική για χρέος στον Βέμερ πολύ μικρότερο του ενός εκατομμυρίου ευρώ...

ΥΓ: Στα μέσα Μαϊου το κονσόρτσιουμ των Τραπεζών θα παρουσιάσει σε συνέντευξη Τύπου την έναρξη των εργασιών για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ. Με την οικοδομική άδεια στα χέρια και με τον ανάδοχο του έργου στο πλευρό τους (από τις 4 εταιρείες που έχουν καταθέσει σχετικούς φακέλους). Απομένουν λίγες ημέρες για να μάθουμε τα πάντα.