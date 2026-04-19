Τσιμίκας: Μπέρδεψε τις φανέλες και... αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς της Ρόμα (pic)

Κοντά σε επική γκάφα ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος μπέρδεψε τις φανέλες και αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς της Ρόμα κόντρα στην Αταλάντα.

Η Ρόμα κόλλησε στο 1-1 με την Αταλάντα για την 33η στροφή της Serie A, με τον Κώστα Τσιμίκα να μπαίνει ως αλλαγή στο 78ο λεπτό, αντί του τραυματία Ρεντς.

Λίγο πριν περάσει στον αγωνιστικό χώρο όμως, ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής παραλίγο να κάνει επική γκάφα, αφού ο φακός τον πιάνει να φορά τη φανέλα του συμπαίκτη του, Μπράιαν Σαραγόσα.

Δυστυχώς για εκείνον, παρά το γεγονός πως το αντιλήφθηκε νωρίς και το διόρθωσε, έγινε τσακωτός από τους οπαδούς της Ρόμα, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν με σφυρίγματα.