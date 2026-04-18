Ο μάνατζερ του Μούσα Ντιαμπί στο Μιλάνο για διαπραγματεύσεις με την Ίντερ

Ο Μούσα Ντιαμπί είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Αλ Ιτιχάντ και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και βρήκε ομάδα για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Γάλλος εξτρέμ, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα «Corriere dello Sport», είναι σε επαφές με την Ιντερ, η οποία θέλει να τον αποκτήσει το καλοκαίρι δανεικό για ένα χρόνο.

Ο 26χρονος άσος θέλει να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η ομάδα του Μιλάνου πρότεινε να πληρώσει τις ετήσιες αποδοχές του στην Αλ Ιτιχάντ, 13 εκατ. ευρώ, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τα δικαιώματα του το καλοκαίρι του 2027, δίνοντας 35 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Για τον Ντιαμπί έχει ενδιαφερθεί και η Μίλαν, αλλά η Ιντερ έχει τον πρώτο λόγο και για αυτό το λόγο ο μάνατζερ του θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση των «νερατζούρι».