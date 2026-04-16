Οι οπαδοί της Ράγιο επισκέφτηκαν το μνημείο στην μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου!

Συμβολική κίνηση από τους οργανωμένους οπαδούς της Ράγιο Βαγεκάνο, οι οποίοι ζήτησαν... δικαιοσύνη για τον Αλέξη.

"Δικαιοσύνη για τον Αλέξη" ζήτησαν με ένα πανό τους, οι οργανωμένοι οπαδοί της Ράγιο Βαγεκάνο που επισκέφτηκαν το μνημείο στα Εξάρχεια που βρίσκεται στην μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 2008.

Οι Bukaneros, ένας σύνδεσμος οπαδών της Ράγιο Βαγεκάνο με πολύ έντονες κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες εκμεταλλεύτηκαν το ταξίδι τους στην Αθήνα για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ και τίμησαν την μνήμη του Αλέξη Γρηγορόπουλου, στέλνοντας ένα πολύ ισχυρό μήνυμα.