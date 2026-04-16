Με πίστη για την ανατροπή η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Allwyn Arena, ψάχνοντας την ανατροπή της ήττας με 3-0 στη Μαδρίτη, για την πρόκριση στους «4» του Conference League.

Μια δύσκολη πρόκληση έχει μπροστά της η ΑΕΚ απόψε (22:00, ANT1, COSMOTE SPORT 2 HD), καθώς καλείται να ανατρέψει την ήττα με 3-0 απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τα προημιτελικά του Conference League. Στο ματς στο Βαγιέκας όλα πήγαν στραβά για την Ένωση, όπου δέχτηκε τρία γκολ και παρά τις ευκαιρίες της δεν μπόρεσε να σκοράρει.

Απόψε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να δείξει πίστη, και με απόλυτη συγκέντρωση να επιχειρήσει την απόλυτη ανατροπή, έχοντας ως οδηγό την επική ανατροπή επί της ΚΠΡ το 1977 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, με ορμή από την πρόκριση της μπασκετικής ΑΕΚ στο final 4 του BCL και θα δώσει δύναμη στους παίκτες για να παλέψουν για το θαύμα.

Στα αγωνιστικά, εκτός πλάνων βρίσκονται ο τιμωρημένος Γιόβιτς και ο τραυματίας Μάνταλος, ενώ ο Μαρίν προπονήθηκε κανονικά και αναμένεται να πάρει θέση στην αρχική ενδεκάδα.

Η Ράγιο από την πλευρά της ήρθε στην Αθήνα για να υπερασπιστεί το υπέρ της 3-0 και όπως τόνισε ο Ίνιγο Πέρεθ, θα προσπαθήσει η ομάδα του να βρει ένα ακόμη γκολ. Ο τερματοφύλακας Μπατάγια αναμένεται να ξεκινήσει, καθώς φαίνεται πως ξεπέρασε τον τραυματισμό του.