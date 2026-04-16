Φλάβιο Σίλβα: «Δεν είμαι Μέσι ή Ρονάλντο»

Ο Φλάβιο Σίλβα επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους και να μένει μακριά από υπερβολές, τονίζοντας ξεκάθαρα τον ρόλο του στην Κάιζερ Τσιφς.

Ο επιθετικός της ομάδας δήλωσε πως δεν προσπαθεί να μιμηθεί παίκτες όπως ο Λιονέλ Μέσι ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά επικεντρώνεται στα δικά του δυνατά στοιχεία μέσα στο γήπεδο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μπορεί να σκοράρει αρκετά γκολ, ωστόσο δεν είναι ο παίκτης που θα περάσει τρεις ή τέσσερις αντιπάλους με ντρίμπλα. Αντίθετα, βασίζεται στις σωστές κινήσεις μέσα στην περιοχή και στην καλή συνεργασία με τους συμπαίκτες του, ώστε να βρεθεί σε θέση εκτέλεσης.

Η προσέγγισή του αυτή αποδίδει καρπούς, καθώς με 8 γκολ στη φετινή σεζόν μοιράζεται την κορυφή των σκόρερ της ομάδας μαζί με τον Λιλέπο, επιβεβαιώνοντας πως το «ένστικτο του φορ» είναι καθοριστικό.