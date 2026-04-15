Έξαλλος ο Ραφίνια: «Μας έκλεψαν την πρόκριση»

Παράπονα αναφορικά με την διαιτησία που αντιμετώπισε η Μπαρτσελόνα στα προημιτελικά του Champions League κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης εξέφρασε ο Ραφίνια.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με τις διαιτητικές αποφάσεις και δεν κατάφερε να κρύψει την οργή του μετά τον αποκλεισμό των «μπλαουγκράνα» από την συνέχεια του θεσμού.

«Ήταν ένα κλεμμένο παιχνίδι. Το να γίνει ένα λάθος είναι ανθρώπινο. Αλλά να συμβαίνει ξανά στο δεύτερο ματς; Παίξαμε πολύ καλά, όμως αυτή η πρόκριση μας αφαιρέθηκε.

Η διαιτησία είχε πολλά προβλήματα. Η Ατλέτικο έκανε τόσα φάουλ και δεν είδε ούτε μία κίτρινη κάρτα. Θέλω πραγματικά να καταλάβω γιατί φοβήθηκε να αφήσει τη Μπαρτσελόνα να περάσει», σχολίασε χαρακτηριστικά.