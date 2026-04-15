Προκλητικός Σιμεόνε: Η κίνηση που άναψε φωτιές με τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα

Η πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης στα ημιτελικά του Champions League δεν συνοδεύτηκε μόνο από πανηγυρισμούς, αλλά και από ένταση, με πρωταγωνιστή τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Παρά την ήττα με 1-2 στο «Μετροπολιτάνο», οι «ροχιμπλάνκος» εκμεταλλεύτηκαν το 0-2 του πρώτου αγώνα στο «Καμπ Νου» και εξασφάλισαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τη Μπαρτσελόνα, που προηγήθηκε με 0-2 μόλις στο 24ο λεπτό, βάζοντας δύσκολα στους γηπεδούχους. Ωστόσο, το γκολ του Λούκμαν στο 31’ αποδείχθηκε «χρυσό», καθώς έδωσε στην Ατλέτικο το σκορ που χρειαζόταν για να κρατήσει την πρόκριση.

Το παιχνίδι είχε ένταση και πολλές φάσεις, όμως η στιγμή που ξεχώρισε ήρθε μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Σιμεόνε πλησίασε την εξέδρα των φίλων της Μπαρτσελόνα και με μια ειρωνική χειρονομία τους έκανε νόημα να… κοιμηθούν, θέλοντας να δείξει πως η βραδιά είχε τελειώσει για εκείνους.

Η κίνηση αυτή εξόργισε τους Καταλανούς οπαδούς, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα, εξαπολύοντας ύβρεις προς τον Αργεντινό τεχνικό και τους παίκτες της Ατλέτικο την ώρα που αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο.