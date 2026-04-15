Όπως και πέρυσι, η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε από το Anfield με πρωταγωνιστή τον Ντεμπελέ (0-2) και προκρίθηκε στους «4» του Champions League.

Πέρυσι, στους «16» η PSG επικράτησε της Λίβερπουλ με 0-1 χάρη σε γκολ του Ουσμάν Ντεμπελέ. Φέτος ο Γάλλος έβαλε δύο στο Anfield (0-2), η ομάδα του έκανε το 2x2 κόντρα στους Reds και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης για δεύτερη σερί χρονιά.

Δεν περίμενε κανείς την Παρί να καθίσει πίσω και να περιμένει και προφανώς κάτι τέτοιο δεν έγινε. Στο 10’ ο Ντεμπελέ προσπάθησε να κρεμάσει τον Μαμαρντασβίλι αλλά ο Γεωργιανός keeper απέκρουσε με γροθιά και στο 17’ ο Γάλλος επιθετικός είχε τεράστια ευκαιρία με κοντινό βολέ ψηλά έπειτα από συνδυασμό με τον Κβαρατσχέλια και πάσα του Ζοάο Νέβες.

Στο 30’ η Λίβερπουλ έχασε με τραυματισμό τον Εκιτίκε [έφυγε με φορείο] και στη θέση του μπήκε ο Σαλάχ, ο οποίος για δεύτερο σερί προημιτελικό ξεκίνησε από τον πάγκο. Ένα λεπτό μετά, ο Αιγύπτιος έφτιαξε τη μεγαλύτερη φάση των Reds. Έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Σαφόνοφ απέκρουσε την προβολή του Κέρκεζ με τα πόδια και πριν ο Φαν Ντάικ σκοράρει σε κενό τέρμα, ο Μαρκίνιος πετάχτηκε με τάκλιν... Μαλντίνι και κράτησε το 0-0 και το πανηγύρισε έξαλλα. Στο 38’ ήταν η σειρά της PSG να χάσει παίκτη με πρόβλημα αφού ο Νούνο Μέντες έδωσε τη θέση του στον Λούκας Ερναντέζ και το πρώτο μέρος έφυγε χωρίς τερματα.

Στην επανάληψη η Λίβερπουλ βγήκε πολύ καλύτερα, είχε κάποια καλά σουτ με Γκάκπο και Γκράβεμπερχ, όμως τη μεγαλύτερη στιγμή την είχε στο 57’ ο Κέρκεζ μετά την μπαλιά του Σαλάχ. Στο 64’ το Anfield πήρε ελπίδα αφού αρχικά δόθηκε πέναλτι για το μαρκάρισμα του Πάτσο στον ΜακΆλιστερ όμως το VAR διόρθωσε την απόφαση και το 0-0 παρέμεινε. Μέχρι το 71’ όταν οι γηπεδούχοι άρχισαν να παίρνουν περισσότερα ρίσκα και το πλήρωσαν.

Ο συνήθης ύποπτος, Ντεμπελέ, με εξαιρετικό αριστερό σουτ στη γωνία δεν άφησε περιθώριο στον Μαμαρντασβίλι για το 0-1 και ο ίδιος σφράγισε τη νίκη στο 92’ για το τελικό 0-2 με πλασέ σε κενή εστία στην κόντρα. Μία εκ των Μπάγερν Μονάχου, Ρεάλ Μαδρίτης περιμένει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Μαμαρντασβίλι, Κέρκεζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Φρίμπονγκ (46’ Τζο Γκόμες) (67’ Ενγκουμόα), Γκράβενμπερχ, ΜακΆλιστερ (74’ Κέρτις Τζόουνς), Σομποζλάι, Βιρτς, Εκιτίκε (30’ Σαλάχ), Ίσακ (46’ Γκάκπο).

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες (38’ Λούκας Ερναντέζ), Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ζαΐρ-Εμερί (81’ Μπεράλντο), Ντουέ (52’ Μπαρκολά), Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ.