Επίσκεψη του Κατσουράνη στη Σεβίλλη: «Εδώ δουλεύουν για το μέλλον» (vid)

Τις εγκαταστάσεις της Σεβίλλης επισκέφτηκε ο Κώστας Κατσουράνης, μένοντας εντυπωσιασμένος από τις εγκαταστάσεις των ακαδημιών.

Στη Σεβίλλη βρέθηκε ο Κώστας Κατσουράνης κι επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των ακαδημιών του ισπανικού συλλόγου, μιας και ασχολείται με την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών.

Ο παλαίμαχος άσος μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ενώ στάθηκε και στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του γηπέδου της Σεβίλλης, την οποία θυμήθηκε από την εποχή που είχε αντιμετωπίσει την ισπανική ομάδα με την ΑΕΚ.

«Ο Οδυσσέας κάνει εξαιρετική σεζόν, είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της Σεβίλλης, με σταθερή απόδοση και γνωρίζω ότι οι φίλαθλοι τον εκτιμούν πολύ», ανέφερε για τον Βλαχοδήμο.

Για την ατμόσφαιρα του γηπέδου: «Το κλίμα ήταν όπως το θυμόμουν από το 2004, όταν είχα έρθει με την ΑΕΚ. Οι φίλαθλοι ωθούν πολύ την ομάδα, μπορούν να κερδίσουν παιχνίδια. Είναι μέρος της κουλτούρας τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ: «Θυμάμαι εκείνο το ματς, γιατί δόθηκε πέναλτι εις βάρος μας στο τελευταίο λεπτό και χάσαμε 3-2 με γκολ του Μπαπτίστα».

Για τον Βασίλη Τσιάρτα: «Ξέρω ότι στη Σεβίλλη τον αγαπούν πολύ και αυτό κάνει χαρούμενους τους Έλληνες. Ήταν ένας εξαιρετικός αριστεροπόδαρος, με υψηλή ποδοσφαιρική ευφυΐα και σπουδαία τεχνική».

Για τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες της Σεβίλλης: «Εδώ δουλεύουν για το μέλλον, για να αναδείξουν παίκτες που θα φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό. Η Σεβίλλη καταλαβαίνει ότι αυτός είναι ο δρόμος: όχι μόνο οι νίκες της Κυριακής, αλλά και το μέλλον».