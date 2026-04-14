Ολυμπιακός: Δουλειά στο γκολ ενόψει Παναθηναϊκού

Με έμφαση στο σκοράρισμα δουλεύει ο Ολυμπιακός ενόψει του ντέρμπι της Λεωφόρου.

Με το μυαλό στο παιχνίδι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό επέστρεψαν χθες οι παίκτες του Ολυμπιακού στις προπονήσεις, μετά το ρεπό του Πάσχα. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και δουλεύει με ηρεμία για το κυριακάτικο ντέρμπι, δίνοντας έμφαση στο σκοράρισμα. Η δυστοκία των «ερυθρόλευκων» φέτος τους έχει στοιχίσει ακριβά και ο Βάσκος τεχνικός προσπαθεί να βρει λύσεις, κάνοντας δοκιμές.

Πάντως, δεν αναμένεται να κάνει πολλές δοκιμές στην ενδεκάδα, αλλά ετοιμάζει σχήμα με έναν επιθετικό, με τον Ταρέμι να μένει στον πάγκο. Τη θέση του πίσω από τον Ελ Κααμπί διεκδικούν Τσικίνιο και Γιαζίτσι, με τον πρώτο να έχει περισσότερες πιθανότητες. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές και στα εξτρέμ, με έναν εκ των Ποντένσε, Ζέλσον να μένει στον πάγκο, ενώ ενδιαφέρον έχει αν θα ενεργοποιηθεί ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος στα τελευταία ματς μένει εκτός αποστολής.

Στην άμυνα, ο Ορτέγκα ίσως επιστρέψει στο βασικό σχήμα αντί του Μπρούνο, ενώ ο Σιπιόνι ίσως προτιμηθεί στα χαφ. Οι δοκιμές θα δοκιμαστούν όλη την εβδομάδα, με τον Μεντιλίμπαρ να ψάχνει το ιδανικό σχήμα για το ντέρμπι.