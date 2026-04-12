H ρήτρα που έβαλε η Ντόρτμουντ στο συμβόλαιο του Σλότεμπεργκ

Ο Νίκο Σλότερμπεκ έδωσε σημαντική «ανάσα» στην Ντόρτμουντ, δεσμεύοντας το μέλλον του με νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο, ωστόσο η συμφωνία κρύβει μια σημαντική λεπτομέρεια που κρατά ανοιχτή την πόρτα της αποχώρησης.

Ο Γερμανός διεθνής υπέγραψε επέκταση έως το 2031, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της παρουσίας του στο “Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ” για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, όμως, φρόντισε να διατηρήσει τον έλεγχο της καριέρας του, ενσωματώνοντας ειδική ρήτρα αποδέσμευσης στο νέο του συμβόλαιο.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών διήρκεσαν μήνες, καθώς η Ντόρτμουντ ήθελε να “δέσει” έναν από τους πιο πολύτιμους αμυντικούς της. Τελικά, η συμφωνία επετεύχθη, αποφεύγοντας και τον κίνδυνο να μπει ο παίκτης στο τελευταίο έτος του προηγούμενου συμβολαίου του, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πώληση με χαμηλότερο τίμημα το φετινό καλοκαίρι, ώστε να μην χαθεί ως ελεύθερος το 2027.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο βρίσκεται στους όρους της συμφωνίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της BILD, το νέο συμβόλαιο περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης που κυμαίνεται μεταξύ 50 και 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ρήτρα αυτή δεν αφορά όλες τις ομάδες, αλλά ενεργοποιείται αποκλειστικά για έναν μικρό αριθμό κορυφαίων συλλόγων, τα λεγόμενα “dream clubs” του παίκτη, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου.

Μάλιστα, στη συμφωνία έχει ενσωματωθεί και μια ιδιότυπη “ρήτρα Μουντιάλ”, η οποία θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί από το επόμενο καλοκαίρι, ιδιαίτερα αν ο Σλότερμπεκ πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις στη διοργάνωση, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών γιγάντων.