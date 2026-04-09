Τριάντης: Στα ευρωπαϊκά… ραντάρ μετά την Εθνική Ελλάδας

Το ντεμπούτο και οι πρόσφατες συμμετοχές με τη «γαλανόλευκη» ανέβασαν ακόμη περισσότερο - ενόψει καλοκαιριού – τη…μετοχή του 22χρονου χαφ της Μινεσότα. Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Όλο και πιο έντονα κυκλοφορεί στο μεταγραφικό…γήπεδο το όνομα του Νεκτάριου Τριάντη. Ο 22χρονος χαφ της Μινεσότα (ΗΠΑ) βρίσκεται σε επίπεδο scouting και αξιολόγησης από ευρωπαϊκά κλαμπ ενόψει καλοκαιριού.

Σημαντικό ρόλο στη διαφήμιση του ονόματος ασφαλώς κι έχει παίξει (και) η παρουσία του σε διεθνές επίπεδο.

Ο Τριάντης έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2025, σε αγώνα απέναντι στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ κατέγραψε συμμετοχές και στα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια της «γαλανόλευκης» κόντρα σε Παραγουάη και Ουγγαρία.

Παρουσίες που μόνο απαρατήρητες δεν πέρασαν από τα ευρωπαϊκά scouting δίκτυα.

Από την Αγγλία έρχονται δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την Γουέστ Μπρομ, παρουσιάζοντάς τον ως μια πιθανή «έξυπνη» προσθήκη για τη μεσαία γραμμή.

Την ίδια στιγμή, από τη Γερμανία και γενικότερα την ευρωπαϊκή αγορά προκύπτει ότι ο Έλληνας διεθνής έχει αρχίσει να «ανοίγει» ως περίπτωση.

Χωρίς να κατονομάζονται σύλλογοι, γίνεται λόγος για ενδιαφέρον από ομάδες που αναζητούν νεαρούς, εξελίξιμους ποδοσφαιριστές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και αναφορές scouting από την Ιταλία, όπου ομάδες της Serie A φέρονται να έχουν τσεκάρει την περίπτωσή του και τελευταία εξ αυτών φέρεται να είναι η Ουντινέζε.

Ένα ακόμα στοιχείο που παίζει ρόλο είναι το οικονομικό. Η αποτίμησή του (περίπου 3-4 εκατ. ευρώ) κινείται σε επίπεδα που θεωρούνται «προσιτά» για ευρωπαϊκές ομάδες που αρέσκονται να επενδύουν σε παίκτες της δικής του ηλικίας κι ενώ το συμβόλαιο του με την Μινεσότα ολοκληρώνεται στο τέλος του 2029.

Παρεμπιπτόντως, τον Αύγουστο του ΄25 αποχώρησε από τη Σάντερλαντ, με τον σύλλογο του MLS να τον αποκτά αντί του ποσού των 2,5 εκατ. ευρώ.

Εν κατακλείδι, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής: ο Τριάντης δεν βρίσκεται (ακόμη) σε φάση μεταγραφικού...ντόμινο, αλλά έχει περάσει στο επόμενο επίπεδο προβολής. Είναι στο...ραντάρ, παρακολουθείται και αξιολογείται.