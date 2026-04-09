Ράγισε καρδιές ο βουρκωμένος Τσιγκρίνσκι μιλώντας για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλος ήταν»

Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι ταξίδεψε στο Βουκουρέστι για να αποτίσει φόρο τιμής στον Μιρτσέα Λουτσέσκου δίχως να καταφέρει να κρύψει τη συγκινησιακή φόρτιση του.

Ο παλαίμαχος Ουκρανός αμυντικός Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι αγωνίστηκε για οχτώ χρόνια στη Σαχτάρ υπό τις οδηγίες του πολυνίκη τεχνικού.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπήρξε ο πιο σημαντικός προπονητής στην καριέρα του άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ. Ο Τσιγκρίνσκι αγωνίστηκε σε 189 αγώνες ως παίκτης του Ρουμάνου θρύλου των πάγκων αναπτύσσοντας μαζί του μια ιδιαίτερη σχέση.

Μάλιστα, ο Λουτσέσκου τον βοήθησε να φτάσει στο σημείο να μεταπηδήσει στη Μπαρτσελόνα με τους Καταλανούς να πληρώνουν 25 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2009. Η χρονιά στην Καταλονία δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, με αποτέλεσμα ο Τσιγκρίνσκι να επιστρέψει στο Ντόνετσκ το 2010.



Ο Τσιγκρίνσκι βρέθηκε σήμερα στην «Αρένα Νατσιονάλα» όπου θέλησε να πει το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο του προπονητή. Βγαίνοντας από το στάδιο, εμφανώς συγκινημένος, δυσκολεύτηκε να βρει λόγια.

«Θέλω απλώς… Θέλω να τον ευχαριστήσω για τον ρόλο που είχε στη ζωή μου. Ήταν δάσκαλος, μέντορας, ένας “μαέστρος” για όλους μας.

Πιστεύω ότι μόλις τώρα θα καταλάβουμε, τελικά, πόσο μεγάλος ήταν και τι τεράστια κληρονομιά άφησε στο ποδόσφαιρο και προσωπικά σε όλους όσους προπόνησε και με τους οποίους είχε σχέση.

Έχω τεράστια ευγνωμοσύνη γι’ αυτόν. Νιώθω ευλογημένος που τον είχα προπονητή τόσα χρόνια».