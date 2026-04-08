Συγκίνησε ο Πίρλο για τον Μιρτσέα: «Μ' έμαθες τι σημαίνει αγάπη για το άθλημα - Με μεγάλωσες σαν γιο» (pic)

Συγκινητικό μήνυμα από τον Αντρέα Πίρλο για τον πατέρα Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος του έμαθε να αγαπάει αγνά το ποδόσφαιρο.

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες (7/4) ο σπουδαίος προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου, σε ηλικία 80 ετών, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, μετά από επιπλοκές που προέκυψαν μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη την ίδια ημέρα που επρόκειτο να πάρει εξιτήριο.

Ο Πίρλο δεν ξέχασε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, σε έναν άνθρωπο, που όπως ανέφερε, του έμαθε να αγαπάει το ποδόσφαιρο και θα τον ευχαριστεί για πάντα.

Ο Αντρέα Πίρλο έκανε το ντεμπούτο του στην Μπρέσια, όταν ήταν μόλις 16 ετών, υπό τις οδηγίες του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενώ ο πιο επιτυχημένος Ρουμάνος προπονητής τον είχε παίκτη και κατά τη σύντομη θητεία του στην Ίντερ.

«Σας ευχαριστώ για όλα, κύριε. Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ. Με μεγάλωσες σαν γιο και μου έδωσες την ευκαιρία να συγκρίνω τον εαυτό μου με άλλους όταν ήμουν πολύ μικρός. Με έμαθες τι σημαίνει να αγαπάς αυτό το άθλημα σε όλες του τις λεπτομέρειες. Δεν θα σταματήσω ποτέ να σας ευχαριστώ. Καλό ταξίδι, κύριε. Ευχαριστώ, Μίρσεα», έγραψε ο Αντρέα Πίρλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.