Ντε Φρούτος: «Ξεχωριστός και ιστορικός ο αγώνας με την ΑΕΚ» (vid)

Ενθουσιασμένοι και έτοιμοι να τα δώσουν όλα κόντρα στην ΑΕΚ είναι στη Ράγιο Βαγιεκάνο, όπως δήλωσε ο ντε Φρούτος.

Μεγάλη σημασία δίνουν στη Ράγιο Βαγιεκάνο στα παιχνίδια με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League, καθώς βρίσκονται στους 8 ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 25 χρόνια. Τον τόνο έδωσε με δηλώσεις του και ο Χόρχε ντε Φρούτος.

Ο 29χρονος εξτρέμ είναι από τους κορυφαίους παίκτες των Μαδριλένων φέτος, έχοντας καταγράψει 12 γκολ και 4 ασίστ σε 40 εμφανίσεις.

«Είναι ένας πολύ ξεχωριστός και ιστορικός αγώνας για όλους. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με αυτόν τον αγώνα. Όλοι μας, παίκτες, προπονητικό τιμ, διοίκηση και κόσμος ξέρουμε τη σημασία που έχει αυτή η αναμέτρηση για όλους μας και θέλουμε να δώσουμε τα πάντα. Προσωπικά είναι μια πολύ καλή σεζόν και θέλω να βοηθήσω την ομάδα με τα γκολ και τις ασίστ μου. Ξέρουμε πως ο κόσμος μας θα είναι στο πλευρό μας όπως κάνει πάντα και θα μας βοηθήσει. Τους ευχαριστούμε για τη στήριξη», τόνισε ο Ισπανός άσος.

