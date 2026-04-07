Το προσωπικό στοίχημα του Λανουά

Ανοιξε πάλι η συζήτηση για την ποιότητα ων ξένων διαιτητών που έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η απαίτηση για ελίτ από προηγμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα δεν είναι κάτι που ακούγεται πρώτη φορά. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Υπήρξε μία περίοδος που κόντεψαν να έρθουν στη χώρα μέχρι και Αγγλοι ρέφερι. Ουσιαστικά εμείς το αποτρέψαμε με την ίδια μας τη συμπεριφορά. Κοντέψαμε να κλείσουμε τελείως την πόρτα με την Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA όταν ξένοι γύριζαν στην πατρίδα τους και διοικούνταν απίστευτα απαξιωτικά και επεισοδιακά περιστατικά που τους είχαν συμβεί. Από χειρονομίες μέχρι και απειλητικά μηνύματα, από βιαιοπραγίες μέχρι και διακωμώδηση του αθλήματος.

Φαίνεται ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, καθώς βρεθήκαμε στο χείλος του γκρεμού. Το ελληνικό ποδόσφαιρο αντιμετώπισε την μήνιν των υπερεθνικών παραγόντων και αναγκάστηκε να μαζευτεί στο καβούκι του. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ακόμη μεγαλύτερη η απαίτηση για διαιτητές που δεν θα τινάξουν τα play offs στον αέρα. Για να είμαστε δίκαιοι ο Στεφάν Λανουά προσπαθεί να φέρει τους καλύτερους, αλλά μάλλον οι δυνατότητές του είναι περιορισμένες.

Πάρτε παράδειγμα τη Γαλλία. Ενας Γάλλος αρχιδιαιτητής που αδυνατεί να φέρει Γάλλους διαιτητές! Οι σχέσεις του Λανουά με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της πατρίδας του είναι τόσο κακές που δεν θα του έστελναν ρέφερι ούτε σε ερασιτεχνικό ματς. Αυτή είναι η πρώτη του μεγάλη αδυναμία. Με δεδομένο ότι δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν Αγγλοι, απομένουν οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και κάτι λίγοι Ισπανοί. Ειδικά με τη Γερμανία ο Λανουά έχει διαρκώς ανοιχτή πόρτα λόγω των εξαιρετικών σχέσεών του με τον επικεφαλής της εκεί Επιτροπής Διαιτησίας.

Μετά το αίτημα του ΠΑΟΚ για ελίτ και μόνον, η ΚΕΔ στράφηκε στη Σλοβακία και στη Σλοβενία. Ηδη συζητείται να πορευτεί με αυτούς τους ελίτ στη δεύτερη αγωνιστική των play offs. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι ο ελίτ διαιτητής δεν είναι πανάκεια, αλλά δημιουργεί συνθήκες αξιολογικού μέτρου. Κανείς δεν μπορεί να γυρίσει να σου πει κάτι. Πόσο μάλλον αν προέρχεται από προηγμένο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.

Τα play offs είναι το μεγάλο προσωπικό στοίχημα του Λανουά, παρότι η πρεμιέρα τους δεν στιγματίστηκε από κρίσιμα ή κραυγαλέα διαιτητικά λάθη. Η ετοιμότητα του Γερμανού Varίστα στο Καραϊσκάκη έσωσε την παρτίδα και μακάρι να έρχονται πάντα τέτοιοι διαιτητές στην Ελλάδα. Αν τα play offs τελειώσουν ομαλά, η ΚΕΔ μπορεί να πάρει παράταση ζωής. Ο Λανουά έχει εκμυστηρευτεί σε κορυφαίους Ελληνες διαιτητές, ότι τόσο αυτός, όσο και η ομάδα του, θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα. Όμως οι ανανεώσεις των συμβολαίων τους μπορεί να περνάνε τυπικά από την ΕΠΟ, αλλά ουσιαστικά απαιτείται η απόλυτη έγκριση των Big 4. Και προς το παρόν αυτό δεν μπορούμε να το δούμε.