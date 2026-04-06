Η κατρακύλα του ιταλικού πρωταθλήματος: Μόλις δυο γηγενείς σε σημερινό αγώνα!

Η Κόμο διεκδικεί την παρουσία στο Champions League 2026-27 και κριτικάρεται έντονα για την έλλειψη Ιταλών ποδοσφαιριστών στο ρόστερ, όμως δεν είναι η μόνη στη Serie A...

Ένα αρνητικό και ιδιαίτερα απογοητευτικό ρεκόρ σημειώθηκε στο Ουντινέζε - Κόμο (0-0), για την 31η αγωνιστική της Serie A. Μόλις δύο Ιταλοί βρέθηκαν ανάμεσα στους 32 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν, λίγες ημέρες μετά την νέα αποτυχία της εθνικής ομάδας.

Ο Νικολό Τζανιόλο ήταν ο μοναδικός από τους 22 που ξεκίνησαν. Για να βρει κάποιος αγώνα της Serie A με έναν Ιταλό στην ενδεκάδα, θα πρέπει να επιστρέψει στις 28/4/2024, στο Μπολόνια - Ουντινέζε, όπου μοναδικός γηγενής ήταν ο Λορέντσο Λούκα.

Παράλληλα, στις δέκα συνολικά αλλαγές που έκαναν οι προπονητές, Ρούνιαϊτς και Φάμπρεγκας, μόνο ένας ακόμα ήταν Ιταλός, ο Νικολό Μπερτόλα, αυξάνοντας στους... δύο τους Ιταλούς που έπαιξαν! Για την ιστορία, 59 λεπτά αγωνίστηκε ο Τάσος Δουβίκας.