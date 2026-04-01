«Παγκόσμια» Τσεχία 20 χρόνια μετά - Στα πέναλτι τη Δανία! (vid)

Η Τσεχία κατάφερε να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από δύο δεκαετίες, επικρατώντας της Δανίας με 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το ισόπαλο 2-2 σε κανονική διάρκεια και παράταση, στον τελικό των μπαράζ.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και δείχνοντας αποφασισμένοι να «σφραγίσουν» το εισιτήριο. Ωστόσο, οι Δανοί δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να απαντήσουν στο 72’, ισοφαρίζοντας με κεφαλιά ύστερα από στατική φάση.

Στην παράταση, η Τσεχία πήρε ξανά προβάδισμα στο 100ό λεπτό, εκμεταλλευόμενη σύγχυση στην άμυνα των φιλοξενούμενων. Παρ’ όλα αυτά, η Δανία έδειξε για ακόμη μία φορά την αντίδρασή της και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (2-2) στο 111’, οδηγώντας την αναμέτρηση στα πέναλτι.

Εκεί, οι Δανοί στάθηκαν άτυχοι και άστοχοι, χάνοντας κρίσιμες εκτελέσεις, ενώ οι Τσέχοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και πήραν τη νίκη με 3-1, πανηγυρίζοντας την επιστροφή τους σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2006.

Με αυτή την επιτυχία, η Τσεχία βάζει τέλος σε μια μακρά απουσία από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή, ενώ παράλληλα σταματά το σερί συμμετοχών της Δανίας σε τελικές φάσεις.

Δείτε τα στιγμιότυπα του αγώνα: