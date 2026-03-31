Βραβεύτηκαν Βιεϊρίνια-Πέλκας από τους παλαιμάχους του ΠΑΟΚ: «Να πανηγυρίσουμε μαζί το νταμπλ» (vids)

Μία άκρως ασπρόμαυρη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα (31/3) στη Θεσσαλονίκη, με το παρών να δίνουν θρύλοι του Δικεφάλου, μεταξύ άλλων οι Γιώργος Κούδας, Αντρέ Βιεϊρίνια και Δημήτρης Πέλκας, με τους δύο τελευταίους μάλιστα, να βραβεύονται από τους παλαιμάχους.
Ο Πέλκας δήλωσε χαρακτηριστικά πώς ευχή όλων είναι το νταμπλ, ενώ ο Πορτογάλος θρύλος ανέφερε πως δεν γεννήθηκε ΠΑΟΚ, αλλά ένιωσε και έγινε ΠΑΟΚ.
«Δεν γεννήθηκα ΠΑΟΚ αλλά έγινα ΠΑΟΚ. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι κοντά σας. Η ομάδα που έμαθα να αγαπώ. Με αγάπησε από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα δίνω το 100% για να μεγαλώσω αυτή την ομάδα», ήταν μερικά από τα λόγια του Βιεϊρίνια.