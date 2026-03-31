Βραβεύτηκαν Βιεϊρίνια-Πέλκας από τους παλαιμάχους του ΠΑΟΚ: «Να πανηγυρίσουμε μαζί το νταμπλ» (vids)

Την... τιμητική τους είχαν οι Αντρέ Βιεϊρίνια και Δημήτρης Πέλκας από τους «ασπρόμαυρους» παλαιμάχους, με τον 30χρονο χαφ να δίνει το «σύνθημα» για νταμπλ.

Μία άκρως ασπρόμαυρη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα (31/3) στη Θεσσαλονίκη, με το παρών να δίνουν θρύλοι του Δικεφάλου, μεταξύ άλλων οι Γιώργος Κούδας, Αντρέ Βιεϊρίνια και Δημήτρης Πέλκας, με τους δύο τελευταίους μάλιστα, να βραβεύονται από τους παλαιμάχους.

Ο Πέλκας δήλωσε χαρακτηριστικά πώς ευχή όλων είναι το νταμπλ, ενώ ο Πορτογάλος θρύλος ανέφερε πως δεν γεννήθηκε ΠΑΟΚ, αλλά ένιωσε και έγινε ΠΑΟΚ.

«Δεν γεννήθηκα ΠΑΟΚ αλλά έγινα ΠΑΟΚ. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι κοντά σας. Η ομάδα που έμαθα να αγαπώ. Με αγάπησε από την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα δίνω το 100% για να μεγαλώσω αυτή την ομάδα», ήταν μερικά από τα λόγια του Βιεϊρίνια.



