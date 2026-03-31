Πλήγμα με Ατανάσοφ στην ΑΕΛ

Ο 26χρονος αμυντικός των «βυσσινί» θα χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια των play out.

Μία σημαντική απουσία θα έχει ο Σάββας Παντελίδης στο ξεκίνημα των play out της ΑΕΛ.

Ο Γιάνι Ατανάσοφ υπέστη θλάση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με την Εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας, στα μπαράζ για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ θα μείνει εκτός δράσης για δυο με τρεις εβδομάδες.

Ο 26χρονος αμυντικός μέσος, με 23 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και ένα γκολ, θα απουσιάσει από την πρεμιέρα των Play out με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη το ερχόμενο Σάββατο (4/4) αλλά και από την εντός έδρας αναμέτρηση της Μεγάλης Τετάρτης με τον Παναιτωλικό (8/4) ενώ ο τρίτος κατά σειρά αντίπαλος της ΑΕΛ είναι ο Ατρόμητος.