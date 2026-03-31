ΕΠΣ Μεσσηνίας: «Στηρίζουμε τη διοίκηση της ΕΠΟ και τον Πρόεδρό της Μάκη Γκαγκάτση»

Μια νέα ένωση έρχεται να προστεθεί σε εκείνες οι οποίες στηρίζουν τον Μάκη Γκαγκάτση, καθώς ο Τάκης Βασιλόπουλος, είναι ο νέος πρόεδρος μετά τις εκλογές που έγιναν.

Ουσιαστικά, η Μεσσηνία, η οποία βρισκόταν στις αντιπολιτευόμενες προς τη διοίκηση της ΕΠΟ ενώσεις, περνάει πλέον στο μπλοκ εκείνων οι οποίες στηρίζουν τη σημερινή διοίκηση του Μάκη Γκαγκάτση. Η υποψηφιότητα Βασιλόπουλου, η οποία είχε και τη στήριξη της Μαύρης Θύελλας, έλαβε 34 ψήφους εκ των 49 σωματείων, ενώ ο έτερος διεκδικητικής της προεδρίας, Γιώργος Πετρουλάκης έλαβε 13, με δυο εκ των ψηφοδελτίων να μην έχουν σταυρό στον πρόεδρο.

«Μετά την άνοδο της Καλαμάτας στη Super League, οι σημερινές εκλογές ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι μια μέρα ξημερώνει για το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο. Στηρίζουμε τη διοίκηση της ΕΠΟ και τον Πρόεδρό της Μάκη Γκαγκάτση και είμαστε σίγουροι ότι η ΕΠΟ θα φανεί αρωγός για τα προβλήματα του μεσσηνιακού ποδοσφαίρου. Με εκτίμηση Η ομάδα Πρωτοβουλία Διαφάνειας Μεσσηνίας», ήταν η ανακοίνωση της παράταξης Βασιλόπουλου μετά την επικράτηση.

