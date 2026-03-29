Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο η απόφαση του Μπρούνο Φερνάντες για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η αγγλική ομάδα βλέπει πως το μέλλον του αρχηγού της στο Νησί θα ξεκαθαρίσει με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ενημερώσει τον Μπρούνο Φερνάντες ότι θέλει να παραμείνει στην ομάδα, όμως ο ίδιος ο παίκτης επιθυμεί να αποφασίσει για το μέλλον του μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ομάδα από την πλευρά της θα ήθελε να λάβει μια ένδειξη για τις προθέσεις του πριν από το τουρνουά, προκειμένου να οργανώσει την επόμενη σεζόν, όπως αναφέρει δημοσίευμα στην Αγγλία.

Ο Μπρούνο Φερνάντες διαθέτει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους περίπου 57 εκατομμυρίων λιρών, η οποία ισχύει μόνο για ομάδες εκτός Αγγλίας, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές μετακίνησής του εντός Premier League.