Ολυμπιακός: Στα υπόψη της Μπολόνια ο Πιρόλα

Στο στόχαστρο της Μπολόνια βρίσκεται ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος κάνει εξαιρετική σεζόν στον Ολυμπιακό.

Πολλές είναι οι ιταλικές ομάδες που παρακολουθούν την εξέλιξη του Λορέντσο Πιρόλα στον Ολυμπιακό. Φέτος ο 24χρονος στόπερ τα πάει εξαιρετικά με τους «ερυθρόλευκους», όντας η βασική επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Παναγιώτη Ρέτσο. Το ενδιαφέρον της Μπολόνια είναι γνωστό από το καλοκαίρι, αλλά φαίνεται πως επανέρχεται, μπροστά στο ενδεχόμενο αποχώρησης του Λουκούμι.

Η ιστοσελίδα bolognasportnews κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον της ιταλικής ομάδας για τον Πιρόλα, αναφέροντας: «Ο πρώην αμυντικός της Ίντερ και της Σαλερνιτάνα, Πιρόλα, ξεκίνησε με εξαιρετικό τρόπο τη σεζόν. Ο γεννημένος το 2002 αμυντικός βρίσκει επίσης τα πατήματά του στο Champions League.

Μεταξύ των πιο υποσχόμενων αμυντικών παικτών στο ιταλικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο είναι ο Λορέντζο Πιρόλα. Αμυντικός που λανσαρίστηκε από την Ίντερ, έκτοτε έχει αποκτήσει μια θητεία στη Σαλερνιτάνα και τώρα είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα ταλέντα του Ολυμπιακού.

Το όνομά του έχει επανειλημμένα μπει στη λίστα των στόχων της Μπολόνια, ειδικά με το συμβατικό ζήτημα του Λουκούμι να μην έχει ακόμη λυθεί. Το συμβόλαιο του Κολομβιανού λήγει το επόμενο καλοκαίρι και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η διοίκηση προσπαθεί να αποφύγει την απώλεια ενός πραγματικού περιουσιακού στοιχείου για τον σύλλογο με ελεύθερη μεταγραφή».