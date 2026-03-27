AEK: Σκόραρε ο Σαχαμπό με την Ρουάντα (vid)

Η Ρουάντα νίκησε άνετα (4-0) την Γρενάδα στο πλαίσιο φιλικού αγώνα με τον Χακίμ Σαχαμπό να πετυχαίνει το τελευταίο γκολ.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, αγωνίστηκε ως αλλαγή καθώς πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 54ο λεπτό και στο τελευταίο δεκάλεπτο κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Συγκεκριμένα στο 81ο λεπτό έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή και με ωραίο πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Αυτή ήταν η 10η συμμετοχή του Χακίμ Σαχαμπό με την Ρουάντα και αυτό ήταν το παρθενικό του τέρμα.