Πολύτιμο τρίποντο για την Λεβάντε, νίκη για την Οσασούνα

Για την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Ισπανίας η Λεβάντε πήρε ένα αγχωτικό τρίποντο, ενώ η Ζιρόνα γνώρισε την εκτός έδρας ήττα.

Οι δύο ουραγοί της βαθμολογίας αναμετρήθηκαν μεταξύ τους με την Λεβάντε να κερδίζει την Οβιέδο, σε ένα παιχνίδι που και οι ήθελαν τους βαθμούς της νίκης, ενώ η Οσασούνα νίκησε εντός έδρας την Ζιρόνα.

Οι αγώνες

Λεβάντε - Οβιέδο 4-2

Η Λεβάντε έδειξε τις προθέσεις της απο νωρίς αφού άνοιξε το σκορ με τον Εσπί μόλις στο 4', ενώ ο ίδιος παίκτης μετά από 21 λεπτά σκόραρε εκ νέου για το 2-0.

Η Οβιέδο κατάφερε πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο να μειώσει σε 2-1 στο 44'. Και ενώ όλα έδειχναν πως θα πάνε στην ανάπαυλα με αυτό το σκορ, ένα πέναλτι της έδωσε την ευκαιρία να κάνει το 2-2 με τον Βινιάς.

Με την έναρξη του δευτέρου σαρανταπενταλέπτου η Λεβάντε ανέβηκε ψηλά για να πάρει ξανά προβάδισμα και το κατάφερε με τον Λοσάδα στο 52', κάνοντας το 3-2.

Στο 90+3', ο Ρομέρο έκανε το 4-2 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα, με την Λεβάντε να παίρνει τρεις πολύτιμους βαθμούς ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Οσασούνα - Ζιρόνα 1-0

Η Οσασούνα δυσκολεύτηκε εναντίον της Ζιρόνα, με τον αγώνα να πηγαίνει στο 80' ώστε να ανοίξει το σκορ και ο Μπούντιμιρ να κάνει το 1-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.