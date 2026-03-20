ΠΑΟΚ: Στο δρόμο της επιστροφής ο Γιακουμάκης, παραμένουν εκτός Κένι - Αντρίγια

Δύο μέρες πριν την εκτός έδρας μάχη κόντρα στο Βόλο, η προετοιμασία του ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να μετρά αντίστροφα...

Η μέρα των ασπρόμαυρων ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, που αφορούσαν τόσο την επιθετική, όσο και την αμυντική προσέγγιση του επικείμενου αγώνα, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Στα ευχάριστα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου το γεγονός πως ο Γιώργος Γιακουμάκης ανεβάζει ολοένα και περισσότερο ρυθμούς, ακολουθώντας μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δουλεύοντας ατομικά.

Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι δεν υπολογίζονται για το ματς στον Βόλο, καθώς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το Σάββατο (21.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει οδικώς για Βόλο.