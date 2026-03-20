Ολυμπιακός: Η Στουτγάρδη κινείται για Ρέτσο

Στα υπόψη της Στουτγάρδης για το καλοκαίρι βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έχει κάνει φέτος μια εξαιρετική σεζόν σε Ελλάδα και Champions League με τον Ολυμπιακό, και αρκετές ομάδες παρακολουθούν την εξέλιξή του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΦΩΣ», η Στουτγάρδη έχει ψηλά στη λίστα των στόπερ που θέλει να πάρει το καλοκαίρι τον Έλληνα άσο.

Οι Γερμανοί έχουν τσεκάρει τον Ρέτσο και θεωρούν ότι ταιριάζει στην ομάδα τους, με την εμπειρία του στη Λεβερκούζεν να είναι στα συν για την άμεση προσαρμογή του στην Bundesliga. Φέτος ο 27χρονος αμυντικός μετρά 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει σημειώσει και τρία γκολ.

Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 6 εκατ. ευρώ. Εάν η Στουτγάρδη αποφασίσει να επισημοποιήσει το ενδιαφέρον της, οι Πειραιώτες αναμένεται να αξιώσουν περισσότερα χρήματα, ενώ θα παίξει ρόλο και η επιθυμία του Ρέτσου, δηλαδή αν θέλει να αγωνιστεί και πάλι στη Γερμανία.