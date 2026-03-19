Κρεμάει τα γάντια του ο Σμάιχελ λόγω τραυματισμού!

Άδοξο αναμένεται να είναι το τέλος της σπουδαίας καριέρας του Κάσπερ Σμάιχελ.

Ο 39χρονος Δανός τερματοφύλακας της Σέλτικ αποκάλυψε μιλώντας στην εκπομπή «Golazo» του «CBS Sports», ότι το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι πως δεν θα αγωνιστεί ξανά λόγω σοβαρού τραυματισμού στον ώμο του, ενώ και το συμβόλαιο του με την ομάδα της Γλασκώβης λήγει το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Σμάιχελ θα υποβληθεί σε επέμβαση, με το χρόνο αποκατάστασης να ξεπερνά τους 12 μήνες. Το τελευταίο του ματς με τη Σέλτικ ήταν στις 22 Φεβρουαρίου του 2026, στην ήττα με 2-1 από τη Χιμπέρνιαν.

«Αυτό το ματς μπορεί να ήταν το τελευταίο στην καριέρα μου. Δεν περίμενα πως θα αποσυρθώ έτσι, αλλά έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο», τόνισε ο βετεράνος γκολκίπερ, ο οποίος είχε κάνει σπουδαία καριέρα στα αγγλικά γήπεδα κάτω από τα δοκάρια της Λέστερ.

«Είμαι ποδοσφαιριστής από την ημέρα που γεννήθηκα. Είναι στενάχωρο. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο να το συνειδητοποιήσω αυτή τη στιγμή. Μου είπαν οι γιατροί ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι το τέλος της καριέρας μου.

Μέχρι να μπορέσω να επιστρέψω στην καλύτερη μου φόρμα, θα έχω ξεπεράσει τα 40 μου χρόνια. Θα δώσω τα πάντα για να δω αν θα μπορέσω να ανακάμψω, αλλά ο τραυματισμός αυτός είναι πολύ σοβαρός», ανέφερε ο Σμάιχελ.