Η Μπάγερν Μονάχου μετά το ευρύ 6-1 στο Μπέργκαμο, είχε εύκολο έργο στον επαναληπτικό και με 4-1 νίκησε άνετα ξανά την Αταλάντα και προκρίθηκε πανηγυρικά στα προημιτελικά του Champions League. Εκεί την περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης σε μία πραγματική… τιτανομαχία με φόντο τα ημιτελικά!

Η ομάδα του Κομπανί έκανε ότι ήθελε για ακόμη ένα παιχνίδι την Αταλάντα και με το άνετο 4-1 (10-2 συνολικό σκορ) πανηγύρισε θριαμβευτική πρόκριση στους 8 του Champions League, εκεί όπου περιμένει ήδη η Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια σπουδαία αναμέτρηση με φόντο τα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!

Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε για τους Βαυαρούς στο 9', όταν ο Ντίαζ εκμεταλλεύτηκε λάθος της ιταλικής άμυνας, αλλά η λόμπα που έπιασε πέρασε λίγο άουτ. Δύο λεπτά μετά ο Κέιν πήρε τη μπάλα μετά από νέο λάθος της άμυνας της Αταλάντα, αλλά το σουτ του κόντραρε στα σώματα. Στην εξέλιξη της φάσης ο Γκερέιρο μέσα από την προσοχή δεν κατάφερε να... νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε. Στο 15ο λεπτό η Μπάγερν Μονάχου είχε καλή στιγμή με το σουτ του Πάβλοβιτς να αποκρούεται εντυπωσιακά από τον Σπορτιέλο.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν από νωρίς τα αντίπαλα καρέ και έψαχναν συνεχώς το γκολ που θα τους έδινε το προβάδισμα στο σκορ. Στο 23' οι Γερμανοί κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Σκαμάκα μετά από σουτ του Κέιν. Ο Άγγλος φορ ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Σπορτιέλο απέκρουσε τη μπάλα. Ο τερματοφύλακας της Αταλάντα δεν πατούσε την γραμμή της εστίας του, με αποτέλεσμα το πέναλτι να επαναληφθεί. Ο Χάρι Κέιν με δεύτερη προσπάθεια κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς για το 1-0 στο Μόναχο!

Η Αταλάντα δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των Βαυαρών και προσπαθούσε να γίνει επικίνδυνη κυρίως με αντεπιθέσεις. Στο 34' ο Γκορέτσκα σούταρε αρκετά άστοχα για τους γηπεδούχους. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, η Μπάγερν Μονάχου διαχειρίστηκε με άνεση το ευρύ υπέρ της προβάδισμα και από τα δύο παιχνίδια, ενώ το μόνο που κατάφεραν οι Ιταλοί ήταν να απειλήσουν στο 44' με τον Πάσαλιτς που δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα από κοντά.

Επτά λεπτά μετά την επανεκκίνηση του αγώνα με το δεύτερο μέρος, ο Γκερέιρο έχασε μεγάλη στιγμή για το 2-0, καθώς ήταν άστοχος από πλεονεκτική θέση για τους γηπεδούχους. Η Αταλάντα είχε μια καλή στιγμή στο 53' με την επέλαση και το σουτ του Μπελανόβα να σταματάνε στον Ούρμπιχ. Η Μπάγερν Μονάχου βρήκε και δεύτερο τέρμα στο 54ο λεπτό, με τον Χάρι Κέιν να πραγματοποιεί μια ασύλληπτη ντρίμπλα σε δύο αντιπάλους του και να πιάνει έναν... κεραυνό για το 2-0!

Δύο λεπτά μετά το πάρτι των Βαυαρών συνεχίστηκε με μια όμορφη αντεπίθεση που κατέληξε στον Καρλ και εκείνος με ωραίο πλασέ έγραψε το 3-0 μέσα σε αποθέωση! H Αταλάντα έφυγε ωραία στην αντεπίθεση στο 69', με τον Πάσαλιτς να πιάνει αδύναμη κεφαλιά που μάζεψε ο Ούρμπιχ.

Ένα λεπτά μετά η ασταμάτητη Μπάγερν Μονάχου σημείωσε και τέταρτο τέρμα με ωραία λόμπα του Ντίαζ στην αντεπίθεση για το ευρύ 4-0!

Το μόνο που κατάφεραν να πετύχουν οι Ιταλοί ήταν να βρουν το γκολ της τιμής στο 84' με καρφωτή κεφαλιά του Σάμαρτζιτς, μετά από εκτέλεση κόρνερ για το τελικό 4-1. Έτσι, η Μπάγερν Μονάχου πανηγύρισε την άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League με συνολικό σκορ 10-2 επί της Αταλάντα και θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης σε μια σπουδαία συνάντηση!