Οι ευχάριστες αναμνήσεις του Μπενίτεθ από την έδρα της Μπέτις

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έχει λόγους να χαμογελά όταν θυμάται τις επισκέψεις του στην φυσική έδρα των «Βερδιμπλάνκος», καθώς τόσο με τη Λίβερπουλ όσο και με τη Βαλένθια έφυγε νικητής.

Οι παραδόσεις δεν παίζουν…μπάλα, σε κάθε περίπτωση όμως αποτελούν το «αλατοπίπερο» των pre – games.

Στην προκειμένη περίπτωση και σε ό,τι έχει να κάνει με τον επαναληπτικό αγώνα Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (19/3) στην Ισπανία, ο Ράφα Μπενίτεθ διατηρεί ευχάριστες αναμνήσεις από τις δύο τελευταίες επισκέψεις του στην έδρα των «Βερδιμπλάνκος».

Επισκέψεις που δεν πραγματοποιήθηκαν στο «Λα Καρτούχα» το οποίο χρησιμοποιεί την φετινή σεζόν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της η ισπανική ομάδα και εκεί όπου θα υποδεχτεί το Τριφύλλι, αλλά την φυσική της έδρα που είναι το γήπεδο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν».

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2005, η Λίβερπουλ με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο της αντιμετώπισε την Ρεάλ Μπέτις επί ισπανικού εδάφους στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι «Reds» με γκολ των Φλοράν Σιναμά – Πονγκόλ (2΄) και Λουίς Γκαρσία (14΄) επικράτησαν 1-2 κι ενώ το μοναδικό γκολ της Βαλένθια σημείωσε ο Αρζού (51’).

Δύο χρόνια νωρίτερα στις 14 Δεκεμβρίου 2003, η Βαλένθια υπό την τεχνική καθοδήγηση του Μπενίτεθ νίκησε (0-1) την Μπέτις στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» με γκολ του Χουανίτο (18΄).