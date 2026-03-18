Μανέ: «Οι φίλαθλοι αξίζουν δικαιοσύνη, διαφάνεια και σεβασμό»

O διεθνής Σενεγαλέζος, τόνισε πως αυτό που έγινε ξεπερνά κατά πολύ τα όρια και δεν κάνει καλό στο αφρικανικό ποδόσφαιρο.
«Αυτό που συνέβη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο για το οποίο αγωνιζόμαστε, ούτε η Αφρική στην οποία πιστεύουμε.
Υπάρχει υπερβολική διαφθορά στο άθλημά μας και αυτό σκοτώνει το πάθος εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλη την ήπειρο. Οι παίκτες δίνουν τα πάντα στο γήπεδο, αλλά οι αποφάσεις εκτός αυτού είναι αυτές που κρίνουν αγώνες και τρόπαια.
Είμαι βαθιά απογοητευμένος όχι μόνο για τη Σενεγάλη, αλλά για το αφρικανικό ποδόσφαιρο συνολικά. Αξίζουμε κάτι καλύτερο. Οι φίλαθλοι αξίζουν δικαιοσύνη, διαφάνεια και σεβασμό».
🚨🗣️Sadio Mane’s Statement on Instagram:— Playmaker (@Playmaker8u) March 17, 2026
What happened has gone too far. This is not the football we fight for, not the Africa we believe in.
There is too much corruption in our game, and it’s killing the passion of millions of fans across the continent. Players give… pic.twitter.com/hAFdosiQ1q