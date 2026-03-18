Μανέ: «Οι φίλαθλοι αξίζουν δικαιοσύνη, διαφάνεια και σεβασμό»

Έξαλλος εμφανίστηκε ο Σάντιο Μανέ μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας να δοθεί το Copa Africa στο Μαρόκο.

O διεθνής Σενεγαλέζος, τόνισε πως αυτό που έγινε ξεπερνά κατά πολύ τα όρια και δεν κάνει καλό στο αφρικανικό ποδόσφαιρο.

«Αυτό που συνέβη έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο για το οποίο αγωνιζόμαστε, ούτε η Αφρική στην οποία πιστεύουμε.

Υπάρχει υπερβολική διαφθορά στο άθλημά μας και αυτό σκοτώνει το πάθος εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλη την ήπειρο. Οι παίκτες δίνουν τα πάντα στο γήπεδο, αλλά οι αποφάσεις εκτός αυτού είναι αυτές που κρίνουν αγώνες και τρόπαια.

Είμαι βαθιά απογοητευμένος όχι μόνο για τη Σενεγάλη, αλλά για το αφρικανικό ποδόσφαιρο συνολικά. Αξίζουμε κάτι καλύτερο. Οι φίλαθλοι αξίζουν δικαιοσύνη, διαφάνεια και σεβασμό».