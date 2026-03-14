Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρενάτο, Πελίστρι, Ίνγκασον η αποστολή - Μέρος του προγράμματος ο Ντέσερς!

Ο Ράφα Μπενίτεθ άφησε αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού εκτός αποστολής για το ματς με τον Παναιτωλικό, ενόψει Ρεάλ Μπέτις, ενώ είδε τον Ντέσερς να βγάζει μετά από 2.5 μήνες μέρος του προγράμματος!

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Παναιτωλικό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αφήνει αρκετούς παίκτες εκτός αποστολής ώστε να αποφορτιστούν και να είναι απόλυτα έτοιμοι για το μεγάλο παιχνίδι με την Ρεάλ Μπέτις στην Ισπανία.

Οι Ρενάτο Σάντσες, Φακούντο Πελίστρι, Ίνγκι Ίνγκασον και Γιώργος Κυριακόπουλος δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, κάτι που ισχύει φυσικά και για τους Γιάννη Κώτσιρα (που έβγαλε όμως την προπόνηση), Έρικ Πάλμερ-Μπράουν (έκανε θεραπεία) και Τιν Γεντβάι (εκτίει ποινή λόγω καρτών).

Τα πολύ καλά νέα για τον Ισπανό τεχνικό βέβαια είναι το γεγονός πως ο Σίριλ Ντέσερς έβγαλε για πρώτη φορά, 2.5 μήνες μετά τον τραυματισμό του, το πρώτο μέρος του προγράμματος και δείχνει ότι μετράει πλέον αντίστροφα για να επιστρέψει και αυτός στην δράση.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Παναιτωλικό (15/3, 21:00).

Οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ανάπτυξη παιχνιδιού και τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ο Γιάννης Κώτσιρας συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα προπόνησης. Αντίθετα, ατομικό έκανε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.

Σπουδαίο νέο αποτέλεσε η ενσωμάτωση στο πρώτο μέρος του προγράμματος της ομάδας του Σίριλ Ντέσερς, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που τον άφησε εκτός για 2,5 μήνες.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα για την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.

Ο Γεντβάι είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο παιχνίδι».