Η Ατλέτικο Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε τις γκάφες της Τότεναμ, τη διέλυσε με 5-2 και είναι με το ένα πόδι στους «8» του Champions League.

Ένα καταστροφικό ξεκίνημα κυρίως εξαιτίας του τερματοφύλακά της είχε στο ματς η Τότεναμ και το πλήρωσε πολύ ακριβά με συντριβή στο Wanda Metropolitano από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Rojiblancos επιβλήθηκαν με 5-2 με τον Άλβαρες να βάζει δύο γκολ και να δίνει ένα και πρέπει να συμβεί κάτι «τρελό» για να μην βρεθούν στα προημιτελικά. Αντικατέστησε μόλις στο 17’ τον keeper που έκανε δύο γκάφες ο Ιγκόρ Τούντορ.

Μόλις στο 6’, ο Κίνσκι, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας που πήρε τα γάντια του βασικού, έκανε λάθος πάσα, ο Λούκμαν βρήκε τον Άλβαρες, εκείνος τον Μάρκος Γιορέντε και ο Ισπανός με σουτ στη γωνία έγραψε το 1-0. Στο 14’ ο σκόρερ έδωσε «μάχη» στα δεξιά, ο Φαν Ντε Φεν γλίστρησε και ο Γκριζμάν έκανε μια ντρίμπλα και όμορφο τελείωμα για το 2-0, όμως ούτε αυτό έμεινε για πολύ. Στο 15’ ο Κίνσκι είχε νέα γκάφα, γλίστρησε ως τελευταίος και ο Άλβαρες στο κενό τέρμα πέτυχε το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του (3-0).

Δυστυχώς για τον Κίνσκι, η βραδιά κράτησε μόλις για 17 λεπτά αφού ο Τούντορ τον έβγαλε για να βάλει τον Βικάριο. Και ο τελευταίος δεν άργησε πολύ να δει και αυτός την μπάλα στα δίχτυα του. Μόλις 5 λεπτά αργότερα έπειτα από φάουλ του Γκριεζμάν ο Ιταλός απέκρουσε, όμως από κοντά με κεφαλιά ο Λε Νορμάν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 4-1, με την Τότεναμ να πετυχαίνει στο 26’ το γκολ της τιμής με διαγώνιο σουτ του Πέδρο Πόρο μέσα από την περιοχή μετά την πάσα του Ριτσάρλισον.

Στο 33’ είδαμε για πρώτη φορά τερματοφύλακα να σώζει την ομάδα του με τον Βικάριο να βάζει stop στον Λούκμαν που σούταρε στην κλειστή γωνία και το πρώτο μέρος έφυγε με το δοκάρι του Ρομέρο με κεφαλιά στο 36’ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Στο δεύτερο μέρος, η Τότεναμ μπορούσε να μειώσει κι άλλο, όμως στο 55’ η μπίλια δεν κάθισε στην πλευρά της. Και αυτό γιατί ο Όμπλακ είπε «όχι» στην κεφαλιά του Ριτσάρλισον και στην εξέλιξη της φάσης ο Γκριεζμάν έβγαλε στην κόντρα τον Άλβαρες που έκανε όλα τα μέτρα και το 5-1.

Αυτό δεν έμεινε ως το τελικό, αφού στο 76’ είπε και ο Όμπλακ να κάνει μια γκάφα. Ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο έδωσε λάθος πάσα, ο Πόρο πήρε και βρήκε αμέσως στον Σολάνκε, που εκτέλεσε μέσα από την περιοχή γράφοντας το 5-2 που διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε.