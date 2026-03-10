Σε απολογία έξι ΠΑΕ από τον αθλητικό δικαστή

Παναθηναϊκός (για δύο παιχνίδια), ΑΕΚ, Άρης, Λεβαδειακός, Ολυμπιακός, Παναιτωλικός θα… καθίσουν στο σκαμνί την Πέμπτη 12/3.

Όλες οι ΠΑΕ κινδυνεύουν μόνο με πρόστιμο για υβριστικά συνθήματα, πανό, άναμμα πυρσών ενώ ο Άρης και για ρίψη αντικειμένου που δεν προκάλεσε τη διακοπή αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός εκτός από τον αγώνα με τον Λεβαδειακό κλήθηκε σε απολογία και για το εξ΄ αναβολής παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση της Λίγκας.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 12-3-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 4/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 4/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 5/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 7/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 7/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/541740 από 9/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 7/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 7/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/541742 από 9/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι, α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/26/538501 από 9/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/21-ν’ από 9/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ

6/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/26/538501 από 9/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

7/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 9/3/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 9/3/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6305/26/546403 από 10/3/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.