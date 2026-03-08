Πράσινο πάρτι σε εξέδρα και γήπεδο με τανκ Τετέι, νέα τεσσάρα και δίψα για Μπέτις!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το σαρωτικό πέρασμα του Παναθηναϊκού από την Λιβαδειά με τεσσάρα και μία πεντάδα παικτών, που έκαναν την διαφορά, το πάρτι στην εξέδρα και το βάρος που πέφτει πλέον τώρα στην πρόκληση της Ευρώπης.

Με τεσσάρα πέρασε ο σαρωτικός Παναθηναϊκός από την Λιβαδειά, τελείωσε και μαθηματικά την κουβέντα για τετράδα και οι 3000 φίλοι του στην εξέδρα χάρηκαν την ομάδα τους και ζήτησαν πρόκριση με την Μπέτις.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήξερε πως ο Λεβαδειακός είναι πολύ καλός με την μπάλα και για αυτό αρχικά δεν έδωσε εντολή για πρέσινγκ ψηλά. Προτίμησε να μην δώσει ευκαιρίες στον Λεβαδειακό και με υπομονή να χτυπήσει στον χώρο και αυτό έγινε. Ο Λεβαδειακός είχε την συντριπτική κατοχή στο πρώτο μέρος, αλλά μηδέν ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός είχε την ουσία και σε δύο φάσεις έκανε δύο γκολ. Kαι οι δύο από στημένες φάσεις, για άλλη μία φορά το τελευταίο διάστημα.

Στο πρώτο γκολ από εκτέλεση κόρνερ με πάσα η μπάλα από Ταμπόρδα, Μπακασέτα έφθασε στον Καλάμπρια, αυτός σέντραρε ο Τετέι με κεφαλιά ανάγκασε τον Λοντίγκιν σε έξοχη απόκρουση και στη συνέχεια από γύρισμα του Ταμπόρδα ο Ερνάντεθ σκόραρε στην κενή εστία.

Το 0-2 άρχισε από ένα πλάγιο η μπάλα έφθασε στον Τετέι και ο Τσόκαι απρόσεκτα τον πάτησε. Το καθαρό πέναλτι δόθηκε μετά από υπόδειξη του VAR και ο Μπακασέτας έστειλε την μπάλα εκεί που δεν πιανόταν έκανε το 0-2 και όλα τελείωσαν ουσιαστικά.

Το ματς το καθάρισε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο, όπως έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα και στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε άλλα δύο με τον Κοντούρη και τον Κυριακόπουλο, δέχθηκε και ένα σε μία από τις λίγες αδράνειες της άμυνας και το 1-4 τελείωσε την όποια κουβέντα για τετράδα και μαθηματικά. Μία κουβέντα που είχε ανοίξει με τα χάλια του Παναθηναϊκού σε μεγάλο διάστημα του πρωταθλήματος και την εκπληκτική πορεία του Λεβαδειακού στο ίδιο διάστημα. Η ομάδα βελτιώθηκε, βρήκε σχήμα, τακτική, βρήκε σταθερούς πρωταγωνιστές και την έκλεισε την κουβέντα αυτή ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Να ανοίξω μία παρένθεση και να πω. Φυσικά όταν λέγεσαι Παναθηναϊκός δεν είναι επιτυχία να μπεις τετράδα. Μέγα κάζο θα ήταν αν δεν έμπαινες.

Οι 3000 φίλοι του Παναθηναϊκού στην εξέδρα έστησαν πάρτι και τους βοήθησε και η ομάδα, που έκανε τα δύσκολα (πριν το ματς) εύκολα. Από το ματς με την ΑΕΛ και τα λαϊκά δικαστήρια μέχρι σήμερα δεν έχει περάσει καν ένας μήνας και μοιάζει με την διαφορά απόδοσης και κλίματος, ότι έχει περάσει ένας χρόνος. Ετσι είναι το ποδόσφαιρο και όταν γίνονται σαρωτικές αλλαγές Οκτώβριο μήνα θα πρέπει όλοι μας να έχουμε υπομονή και στο τέλος της σεζόν να κάνουμε την σωστή αξιολόγηση.

Ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει 11 γκολ στα τρία τελευταία ματς με ΟΦΗ, Αρη και Λεβαδειακό και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Η ομάδα πλέον με το 3-4-3 έχει ένα πλάνο, που ακολουθεί και αλλάζει το πρέσινγκ. Είτε γίνεται πιο ψηλά, όπως με τον ΟΦΗ, είτε γίνεται από το μεσαίο μπλογκ όπως απόψε, είτε υπάρχουν και παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός προσέχει πολύ την άμυνά του και παίζει στον χώρο αξιοποιώντας την ποιότητα και την ταχύτητα μεσοεπιθετικά.

Απόψε στην Λιβαδειά ο Παναθηναϊκός είχε μία πεντάδα πρωταγωνιστών.

Ο Τετέι πήρε παραμάζωμα και την άμυνα του Λεβαδειακού. Στο πρώτο γκολ με κεφαλιά-δυναμίτη άρχισε η φάση, στο δεύτερο γκολ έχει κερδίσει το πέναλτι και στο τρίτο γκολ έδωσε την πάσα στον σκόρερ Κοντούρη. Για άλλο ένα παιχνίδι τα στόπερ τον σταμάταγαν μόνο με φάουλ.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος ήταν τούρμπο και με το ωραίο γκολ, που έβαλε σφράγισε την εκπληκτική του απόδοση και σε άμυνα και σε επίθεση. Εάν σύγχρονο μπακ, που κάνει την διαφορά και σούπερ χρονιά.

Ο Τάσος Μπακασέτας για άλλο ένα παιχνίδι έκανε ένα σούπερ παιχνίδι από την θέση 8. Πέτυχε το πέναλτι, αλλά οργάνωσε με ιδανικό τρόπο όλο το παιχνίδι της ομάδας του μίλαγε σαν αρχηγός στους συμπαίκτες του. Μοίραζε σωστά και γρήγορα την μπάλα ειδικά, όταν ο Λεβαδειακός πίεζε.

Ο Σωτήρης Κοντούρης εξελίσσεται σε μία «χρυσή» μεταγραφή για τον Γενάρη. Ελάχιστοι περίμεναν, ότι θα είναι καθοριστικός ένας από αυτούς ήταν ο Στέφανος Κοτσόλης, που επέμενε στην απόκτησή του. Επαιξε και απόψε με άνεση 30χρονου και όχι 20χρονου, είχε πολλά τρεξίματα, πρέσαρε και έκλεψε μπάλες και πέτυχε και το τρίτο γκολ.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα πλέον έχει ψυχολογία στα ύψη και για άλλο ένα παιχνίδι είχε συμμετοχή σε γκολ. Σήμερα έδωσε την ασίστ στον Ερνάντεθ, που ξεκλείδωσε το παιχνίδι και βοήθησε πολύ στην γρήγορη κυκλοφορία, όταν ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα.

Ολοι πήγαν καλά και το ευχάριστο νέο ενόψει Μπέτις είναι η πολύ καλή παρουσία του Πελίστρι, που μπήκε αλλαγή και με ωραία κίνηση και σέντρα έδωσε την ασίστ στο τέταρτο γκολ.

Πάει αυτό πέρασε και τώρα όλοι μαζί ομάδα, κόσμος πάμε για την υπέρβαση με την Μπέτις. Είναι μία σούπερ ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τα πάντα, για να πετύχει μία πρόκριση, που θα του αλλάξει όλη την φετινή χρονιά.

*Ο κόσμος ήταν εκπληκτικός και στην Λιβαδειά. Γιατί; Διότι βλέπει κάτι που του αρέσει, διότι άναψε πάλι η σπίθα μέσα του. Διότι βλέπει παίκτες που ήρθαν τον Γενάρη να έχουν αλλάξει τελείως την εικόνα της ομάδας και τον Μπενίτεθ να δίνει μία ταυτότητα..

*Μοναδικό ψεγάδι η αμυντική χαλαρότητα μετά το 0-3 και το 1-4 σε κάποιες επιθέσεις του Λεβαδειακού με αποτέλεσμα ο Λαφόν να κάνει μία μεγάλη απόκρουση και να έχει άλλη μία καλή φάση ο Λεβαδειακός.