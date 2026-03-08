Κοντούρης: «Εξαιρετική εμφάνιση, το πρώτο μου με τον Παναθηναϊκό, δεν έχω πετύχει κάτι»

Ο 21χρονος μέσος του «τριφυλλιού» έκανε... σεφτέ με την πράσινη φανέλα κόντρα στον Λεβαδειακό και συνέβαλε με τη σειρά του στη νίκη 1-4 στο «Λάμπρος Κατσώνης» της Βοιωτίας, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Σωτήρη Κοντούρη στην κάμερα της NOVA:

«Όλα έρχονται μέσα από τη δουλειά! Επιμονή, υπομονή, διότι στο ποδόσφαιρο δεν πάνε τα περισσότερα καλά. Προσπαθώ να είμαι έτοιμος, βρίσκω σιγά, σιγά το δρόμο μου. Έχω σκοράρει δυο γκολ ως τώρα, δεν έχω πετύχει κάτι. Καθημερινή δουλειά, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Θέλουμε να προκριθούμε κόντρα στην Μπέτις, θα είναι σπουδαίο, γι' αυτό αφήνουμε πίσω το σημερινό παιχνίδι. Ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση, ήμασταν ΟΜΑΔΑ και ναι, πέτυχα το πρώτο μου γκολ με τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζουμε!»