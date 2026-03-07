ΠΑΟΚ Β: Χωρίς Μπαταούλα-Χιμένεθ, αλλά με Μπέρδο κόντρα στον Καμπανιακό

Με δύο απουσίες στην άμυνα (Μπαταούλα και Χιμένεθ) θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ Β τον Καμπανιακό (8/3 15:00) για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ - Στην «ασπρόμαυρη» αποστολή ο Μπέρδος και ο Πολυκράτης.

Την επιστροφή στις νίκες θα επιδιώξει ο Δικέφαλος, που θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Καλαμαριάς τους «κόκκινους» της Χαλάστρας για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, με τον Ντάνι Πονς να μην υπολογίζει στους Δημήτρη Μπαταούλα και Κάρλος Χιμένεθ, με τον Ισπανό να παραμένει στα «πιτς» με τραυματισμό.

Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος Πολυκράτης επιστρέφει κανονικά στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού, όπως και ο Δημήτρης Μπέρδος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν συνεχώς στην αποστολή της πρώτης ομάδας.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

Τσιντσόλης, Στεργιάκης, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς , Λούκας, Απιατσιόνακ, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Καλόγηρος, Καλαϊτσίδης, Αλμασίδης, Σαρρής, Αδάμ, Μπέρδος , Τσιφούτης, Ραϊχανί, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.