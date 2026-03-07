Θέλτα–Ρεάλ: Αντιδράσεις για το γκολ του Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις (vid)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Ισπανία το γκολ με το οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος», σε παιχνίδι για τη La Liga.

Οι «μερένχες» εξασφάλισαν το τρίποντο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων χάρη σε τέρμα του Φεντερίκο Βαλβέρδε, σε μια αναμέτρηση όπου παρατάχθηκαν με σημαντικές απουσίες.

Από το ματς έλειπαν βασικοί ποδοσφαιριστές όπως οι Κιλιάν Μπαπέ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Ροντρίγκο, ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν και αρκετοί νεαροί παίκτες από τη δεύτερη ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, η Ρεάλ κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη και να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στον έναν βαθμό, έχοντας ωστόσο παιχνίδι περισσότερο.

Η φάση που οδήγησε στο γκολ της νίκης έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πριν από την ανάπτυξη της επίθεσης υπήρξε φάουλ του Παλάσιος πάνω στον Φερ Λόπες και όχι καθαρό κλέψιμο της μπάλας.

Το περιστατικό έχει «ανάψει» τα social media, με αρκετούς φιλάθλους να εκφράζουν παράπονα για τη διαιτησία και να υποστηρίζουν ότι η Ρεάλ δέχεται ευνοϊκή μεταχείριση στη μάχη του τίτλου.

